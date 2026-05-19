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和大集團總裁沈國榮併購六字訣 共創雙贏

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

和大集團繼邦泰（8935）之後再出手，擬拿下格斯科技經營權，震撼業界。集團總裁沈國榮獨到的「先入主、再重整」共創雙贏的併購心法，在台灣傳統產業與科技供應鏈的轉型過程中，確實是非常經典且精準的商戰策略。

和大集團從過去的高鋒工業、華豐橡膠、健信機械，到先前的邦泰，再到格斯科技，沈國榮的擴張藍圖不僅是財務投資，更是深度產業互補的「戰略性控股」。

業界認為，對格斯科技原創辦團隊如董事長張忠傑等材料研發起家的專家而言，沈國榮的入主不是「吞併」，是「補足最後一哩路」。

電池芯工廠（GWh等級）是高度資本密集產業，後期需要極大的資金支持。和大集團的財務信用與募資能力（如推進私募），能為格斯提供穩定的資金靠山。

格斯擁有獨家技術，而和大擁有數十年與歐美日國際一線車廠、Tier 1大廠打交道的深厚關係。和大入主後，不但能引進和大精密的製造管理精髓，更能直接帶著格斯的電池技術去敲國際大廠的大門。

和大集團從早期聚焦的精密齒輪、工作母機，到後來跨足複合材料，再到如今揮軍新能源核心的電池芯，沈國榮正藉由這套併購心法，逐步將和大推向綜合型的「新能源與智能製造控股集團」。

和大

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