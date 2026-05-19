辜仲諒砸21億加碼台泥 股權增至7.53% 穩居最大股東

台泥（1101）昨（18）日晚間依證交法第43條之1第1項取得股份公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒於4月24日至5月14日期間，透過集中市場再加碼買進台泥8,616萬7,000股，持股比重由6.42%提高至7.53%，累計持股達5億8,163萬7,000股。

公告顯示，辜仲諒此次增持台泥股票，資金來源包括自有資金2億5,475萬2,998元，以及貸款18.6億元，合計共約21億1,475萬元。

辜仲諒這次加碼買進台泥股票，在「取得股份之股權行使計畫」欄位中，公告明載「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」，顯示此次持股提升，除財務投資考量外，也已進一步涉及未來董事席次布局。

以台泥目前已發行股份總額77億2,318萬1,742股計算，辜仲諒目前穩居台泥最大股東，市場也高度關注後續是否持續加碼，以及對台泥董事會改選布局可能帶來的影響。

辜仲諒自2025年底起大舉砸下逾百億元買進台泥股票，原本至2026年4月已累計持股比重已達6.42%，躍居台泥第一大股東。台泥昨日公告辜仲諒自4月24日至5月14日期間，再度加碼買進台泥8,616萬7,000股，持股比重提高至7.53%，更坐穩台泥第一大股東的地位。

台泥日前舉行80周年慶時，董事長張安平被媒體問到辜仲諒砸逾百億元入股、成為第一大股東後的傳承交棒想法，張安平僅強調「台泥是一家上市公司，任何人、任何姓氏都可以買股票」；而張安平也在沒多久宣布，台泥將把目前最賺錢的歐洲水泥及能源事業，拆分赴歐洲國家掛牌上市。

台泥透露，目前摩根士丹利、法國巴黎銀行與高盛三家投行，正協助台泥評估旗下荷蘭子公司TCC(Dutch) Holdings B.V.與海外業務的上市架構，包括哪些業務納入、如何切分，目標是年底前完成上市，預計可能稀釋約15%的股權。