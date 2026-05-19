和大擬拿下格斯電池經營權 總裁沈國榮有望出任新董座

和大集團又出手了！集團近期參與電池廠格斯科技私募，已取得約15%股權，格斯科技（6940）股東常會6月30日將全面改選董事，目前已知，和大及新股東預計可取得兩席以上董事席次，新任董事長可望由和大集團總裁沈國榮出任。

據了解，在格斯科技今年股東常會的議事手冊中，沈國榮已名列董事候選人第一名。沈國榮昨（18）日也證實，將參與格斯科技的經營。

據了解，近日又有另一家美系AI暨物流大廠拜訪格斯科技，雙方正洽談在電動車與算力平台的合作。

格斯科技源於新穎材料與電池開發團隊，2017年成功轉型為鋰離子電芯製造商，並於2023年登錄興櫃市場，惟該公司登入資本市場後，始終處於虧損情況，2025年稅後虧損11.2億元，每股虧損3.75元。

沈國榮強調，和大集團主要看好格斯科技在電池動力的強項，未來可與和大形成互補與資源整合，除了電動車，可進一步補足AI機器人與無人載具的最後一塊拼圖，並與原經營團隊及大股東形成雙贏。

格斯科技今年3月至4月期間密集辦理了115年度私募案，其中最引人注目的亮點，就是和大集團總裁沈國榮以個人及旗下投資公司名義參與，累計兩次私募共投入2.8億元，取得約15%股權，如果連同原經營團隊及新加入大股東，持股比重已近四成。

格斯科技稍早公告，將陸續辦理五次私募，對此，沈國榮說，目前格斯科技已取得足夠的資金，可以支應後續接單出貨的生產布局，現階段應暫無必要再辦理後續私募案。

法人指出，隨著和大集團透過私募案正式引資入股並進入董事會，格斯科技在2026年的綜效預期將逐步顯現。

和大身為全球汽車傳動齒輪龍頭，其在車用供應鏈的深厚關係，有助於格斯將其LTO（鈦酸鋰）以及高鎳三元鋰電池（NMC）加速導入新能源車、電動巴士或重型高階工業自動化載具中。

全球與台灣AI資料中心大規模建設，對於不斷電系統與儲能系統的安全防護要求極高。格斯的次世代LTO電池具備「高安全性（不易起火）、快充快放、長壽命」的核心技術，未來將持續鎖定AI資料中心綠能備援這塊高毛利、高門檻的藍海市場。

另外，和大集團近幾年也積極佈局AI機器人、無人機等無人載具等新領域，格斯未來在電池動力的技術優勢，也將為和大集團扮演相關技術提供者的關鍵角色。

格斯科技5月初宣布與韓國電池模組與電源系統整合大廠Battery Power Solutions（BPS）簽署策略合作協議，成功以「非紅供應鏈」的高安全性電芯技術，打入韓國軍工、國防及AI資料中心等核心關鍵基礎設施市場。