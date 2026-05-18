快訊

基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

聽新聞
0:00 / 0:00

「瓦卡咖啡」從出國產地採購 到培訓投資「咖啡人」資產

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
小伍原是不喝咖啡的「無經驗小白」，到現在成為獨立專業咖啡師。業者提供
小伍原是不喝咖啡的「無經驗小白」，到現在成為獨立專業咖啡師。業者提供

求職畢業季即將來臨，其中夢想行業及退休人士最想從事的工作之一「每個人心裡都有一家咖啡館」，其討論度一直不低，但是入門檻資金、專業技能及知識可不是一般有興趣就可以成就的行業。

台中經營11年兩家實體店面的「WAKA café 瓦卡咖啡」擁有許多忠實咖啡粉絲，營業項目從咖啡產地生豆採購到生豆、烘豆販售及門市銷售等，員工老么伍宸寬(小伍)今年才24歲，從大四工讀生做起，退伍後轉為正職至今二年多的時光。

伍宸寬從原本不喝咖啡的學生小白跨入咖啡產業，他分享培養興趣真不是天生，從瓦卡咖團隊工作中發現專業、成就感及分享美味及深度讓他產生興趣進而發現夢想地。

伍宸寬表示，現在覺得咖啡產業很有趣也會與家人朋友分享咖啡的美味和特色。在瓦卡咖啡工作與眾不同之處，在於員工有機會出國認識咖啡產區及各國具特色的咖啡館，他曾前往泰國、印尼、哥斯大黎加等地了解咖啡產業，能從產地種植、咖啡豆處理法、烘焙技巧等的完整過程，並非僅限於吧檯訓練。

「我們除了杯售咖啡外，同時需要介紹及與客戶對談、銷售各國不同產區的精品豆，並從中學習到年輕人缺乏的溝通技巧。」伍宸寬笑著說，雖然工作內容多且專業，但待遇比同業更好且有更多發展空間。

伍宸寬進一步指出，咖啡是日常所需，且該產業很有未來性。對於未來開店，他認為雖然浪漫，但現實成本高，不過因團隊成熟且有產地直購生豆及烘豆等優勢，未來開店會相對容易且夢想成真。

在南非語裡，WAKA是「勇往直前」的意思。小農，是WAKA café瓦卡咖啡創立的動機，實質帶給小農更友善的工作環境與技術資源，進而提供最好的咖啡豆給每一位顧客。

WAKA café瓦卡咖啡更提供商業用或同業批發方案，一起加入用行動力支持世界各地喜歡咖啡的小農，種植出更優質的咖啡豆。

「WAKA café瓦卡咖啡」員工利用工作時間飛到世界各國學習深度咖啡產業知識。業者提供
「WAKA café瓦卡咖啡」員工利用工作時間飛到世界各國學習深度咖啡產業知識。業者提供

在台中經營兩家實體店面的「WAKA café瓦卡咖啡」擁有許多忠實咖啡粉絲。業者提供
在台中經營兩家實體店面的「WAKA café瓦卡咖啡」擁有許多忠實咖啡粉絲。業者提供

台中 咖啡

延伸閱讀

2026人氣冠軍易主？連鎖咖啡十大品牌

不限時咖啡店「坐一整天」老闆會不爽嗎？業者真心話：很歡迎

路易莎暖心一幕！員工背嬰上班感動25萬人 老闆曝貼心規劃被讚爆

雄獅徵才搬上「海風號」列車！600人擴大招募 面試邊看海邊喝咖啡

相關新聞

台中起家、炸雞股拚掛牌！「繼光香香雞」登創櫃板 全球店數衝破400家

台灣連鎖餐飲品牌「繼光香香雞」母公司香繼光（7418）將於5月20日登錄創櫃板，宣示加速資本市場布局。香繼光目前全球店數已突破400家，除台灣與中國大陸市場外，海外據點更擴及香港、馬來西亞、加拿大、菲律賓及越南，持續推動台式炸雞品牌國際化。

房東禁止申請租補、藉機漲租恐挨罰 國土署：最高可罰50萬元

雖然內政部的租金補貼政策立意良善，但也傳出許多房東禁止房客申請，甚至藉此漲租。內政部國土署提醒，依現行規定，房東不得限制房客申請租金補貼，也不得將因稅賦增加所產生的成本轉嫁給房客，否則最高可處50萬元罰鍰。

租金愈補愈貴？內政部揭房租上漲與三大因素有關

內政部國土署表示，自2022年推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」以來，已協助約83萬戶租屋族減輕居住負擔。根據2024年租金補貼案件統計分析，續約戶中租金維持不變者超過九成，顯示租金補貼政策並未明顯推升租金上漲。

房市要爆了嗎？新案成交重挫 全台待售量庫存逼近20萬戶

全台房市買氣持續探底，根據樂居網最新統計，2026年第1季全台新案月均交易量僅3,431筆，較去年第4季的4,846筆大幅衰退29％，更較去年同期5,397筆重挫36％。

辜仲諒再買台泥股票 21.14億元加碼買進8.6萬張、累計持股增至7.53%

台泥（1101）18日公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒於4月24日至5月14日期間，透過集中市場再加碼買進台泥8,616萬7,000股，持股比重由6.42%提高至7.53%，累計持股達5億8,163萬7,000股。

豐興鋼筋連四平後漲價 後市樂觀

豐興（2015）盤價止步連四平，18日廢鋼、鋼筋同步調高，每公噸上漲200元，引發市場連動，多家鋼筋跟進同步提價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。