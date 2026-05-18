「瓦卡咖啡」從出國產地採購 到培訓投資「咖啡人」資產

求職畢業季即將來臨，其中夢想行業及退休人士最想從事的工作之一「每個人心裡都有一家咖啡館」，其討論度一直不低，但是入門檻資金、專業技能及知識可不是一般有興趣就可以成就的行業。

在台中經營11年兩家實體店面的「WAKA café 瓦卡咖啡」擁有許多忠實咖啡粉絲，營業項目從咖啡產地生豆採購到生豆、烘豆販售及門市銷售等，員工老么伍宸寬(小伍)今年才24歲，從大四工讀生做起，退伍後轉為正職至今二年多的時光。

伍宸寬從原本不喝咖啡的學生小白跨入咖啡產業，他分享培養興趣真不是天生，從瓦卡咖團隊工作中發現專業、成就感及分享美味及深度讓他產生興趣進而發現夢想地。

伍宸寬表示，現在覺得咖啡產業很有趣也會與家人朋友分享咖啡的美味和特色。在瓦卡咖啡工作與眾不同之處，在於員工有機會出國認識咖啡產區及各國具特色的咖啡館，他曾前往泰國、印尼、哥斯大黎加等地了解咖啡產業，能從產地種植、咖啡豆處理法、烘焙技巧等的完整過程，並非僅限於吧檯訓練。

「我們除了杯售咖啡外，同時需要介紹及與客戶對談、銷售各國不同產區的精品豆，並從中學習到年輕人缺乏的溝通技巧。」伍宸寬笑著說，雖然工作內容多且專業，但待遇比同業更好且有更多發展空間。

伍宸寬進一步指出，咖啡是日常所需，且該產業很有未來性。對於未來開店，他認為雖然浪漫，但現實成本高，不過因團隊成熟且有產地直購生豆及烘豆等優勢，未來開店會相對容易且夢想成真。

在南非語裡，WAKA是「勇往直前」的意思。小農，是WAKA café瓦卡咖啡創立的動機，實質帶給小農更友善的工作環境與技術資源，進而提供最好的咖啡豆給每一位顧客。

WAKA café瓦卡咖啡更提供商業用或同業批發方案，一起加入用行動力支持世界各地喜歡咖啡的小農，種植出更優質的咖啡豆。

「WAKA café瓦卡咖啡」員工利用工作時間飛到世界各國學習深度咖啡產業知識。業者提供