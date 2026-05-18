辜仲諒再買台泥股票 21.14億元加碼買進8.6萬張、累計持股增至7.53%

雖然內政部的租金補貼政策立意良善，但也傳出許多房東禁止房客申請，甚至藉此漲租。內政部國土署提醒，依現行規定，房東不得限制房客申請租金補貼，也不得將因稅賦增加所產生的成本轉嫁給房客，否則最高可處50萬元罰鍰。

2026-05-18 17:36