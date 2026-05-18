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辜仲諒再買台泥股票 21.14億元加碼買進8.6萬張、累計持股增至7.53%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照片

台泥（1101）18日公告，中信慈善基金會董事長辜仲諒於4月24日至5月14日期間，透過集中市場再加碼買進台泥8,616萬7,000股，持股比重由6.42%提高至7.53%，累計持股達5億8,163萬7,000股。

公告顯示，辜仲諒此次增持台泥股票，資金來源包括自有資金2億5,475萬2,998元，以及貸款18.6億元，合計約21億1,475萬元。

辜仲諒這次碼買進台泥股票，在「取得股份之股權行使計畫」欄位中，公告明載「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」，顯示此次持股提升，除財務投資考量外，也已進一步涉及未來董事席次布局。

以台泥目前已發行股份總額77億2,318萬1,742股計算，辜仲諒目前已成為台泥重要持股股東之一，市場也高度關注後續是否持續加碼，以及對台泥董事會改選布局可能帶來的影響。

台泥 辜仲諒 股東

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