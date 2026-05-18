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從 寓言學管理／實用導向 讓學習不成空

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，古時，有位朱泙漫，一心要學會別人都沒有的技術，於是，就向學習屠龍的本領。他花盡資產，用了整整三年，終於學會屠龍。可是，世間哪有龍可殺呢？結果，朱泙漫學的技術一點也用不上。

──《莊子．列禦寇》

故事被後世解作「學而無用」，比喻不實用的絕技。

許多組織在培訓投資與人才發展上，耗費大量資源。但若學習後不見效用、不連結績效，那便是「屠龍之技」。

但是，學習又怎會「無所用」呢？

實務上，常見情境是：組織斥資讓成員參加訓練，課程結束時拍照領證，滿心期待績效提升。然而三個月後，一切如常。流程沒優化、問題沒解決、創新沒落地。留下的，只有結業證書與報帳紀錄。

問題出在哪裡？就像朱泙漫一樣，沒有「龍」可屠！

當學習沒有對應實際的問題、挑戰或任務，知識便只停留在筆記裡。學習若未與現實用途掛鉤，就成為無所用之巧。培訓的重點不在「學得好不好」，而在「用得上不上」。

培訓不是打卡，更不是禮貌性出席。若學而不問「用於何處」，再高明的課程，也只是一場華麗的「屠龍秀」。

因此，為確保培訓成效，須在培訓之前，先設定「用於何處？」一般而言，學後的應用，可分為三類。

一、解決現況問題／學為解憂

學習，是為了應對當前「惡龍」，且當下沒法可治。現況問題可能包含：效率低落、人員流失、流程混亂等。學習的目的，在於找到解方。而課程的成效衡量，則在於問題解決的比例。

二、提升效率效能／學為精進

當流程已具雛形，下一步是提升效能。面對惡龍，已有應對之法，但仍須更高效的對策。學習目的，在於掌握更快、更準、更穩的方法。評估標準為效能提升百分比。

三、突破價值創新／學為創造

此類學習的目的，不在問題的消除，而在價值的創造。例如，尋找馴服惡龍，為我所用，增進福祉的方法。學習的評量，則著重在價值提升程度。

當學習與績效指標掛鉤，構成了「以用為始」的學習邏輯。無論是用於解決問題、提升效能或創造價值，都可讓學習的意義不再抽象。

屠龍之技，不再是無用的絕技，而是組織競爭力來源。

學習，是項昂貴的投資。除了講師費與場地費，其實，最大的代價是「時間的機會成本」。一場沒有成果的學習，不僅浪費金錢，更削弱組織對培訓的信心。

因此，績效導向的學習規劃，須在設定學習目的時，預設「應用結果」。這意味著每一門課程、每一分個人發展計畫（IDP），都應回答三個問題：

1.這項學習要解決什麼問題？提升什麼效率？或創造什麼價值？（惡龍是什麼？）

2.成果如何衡量？（如何計算屠龍的成果？）

3.何時、何地、如何應用？（屠龍的戰場在哪？）

當學問能被化為行動，行動能產生成果，學習才能「活起來」。相對地，培訓若只停在學習本身，終將重演朱泙漫的悲劇：耗盡千金，無所用其巧。

唯有以「實用」為導向、以「績效」為衡量，讓學習連結工作現場，知識才能轉化為力量，能力才能升級為成果。

畢竟，學習的重點，不在「學得多」，而在「用得上」。懂得目的，方能找到意義；以終為始，方能真正學以致用，讓學習不成空。

故事

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