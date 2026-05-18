快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

發現薇趨勢／匿名評論時代的企業危機

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

過去對一家公司的風評，資訊多半來自財報、媒體報導與客戶口碑，但近年來另一個評價系統逐漸成為主流，那就是匿名留言板與社群評論。從Dcard、PTT、Threads到各種社群角落，幾乎每天都能看見對公司、品牌、主管或產品的各式吐槽。只是，真正具有建設性的評論或稱讚，往往很少出現在這些版面。

這些評論都是真實的嗎？有些留言只是情緒發洩，有些是離職後的不滿，有些甚至是片面理解後的粗暴判斷。企業經營從來不簡單，從薪資、組織重整、產品開發、資源分配，這些都牽涉市場壓力與長期策略。

站在單一崗位上的員工，未必看得見全局；站在螢幕外的網友也不一定理解公司正在承擔什麼風險。

但這並不代表企業可以把所有批評都當成雜音。很多時候，匿名留言不是問題的起點，而是問題找不到出口後的結果。當員工不相信內部會議有用，不相信主管會處理，外部平台就會變成替代會議室。那些看似零碎的抱怨，可能正是組織內部長期失靈的警示訊號。

這不是台灣特有的現象，而是全球職場共同面對的新治理場景。韓國匿名職場平台Blind曾讓大企業重新檢視薪酬與職場文化，美國公司評價平台Glassdoor上的員工評論，也逐漸成為求職者判斷雇主品牌的重要依據。甚至有研究者把這些評論視為企業文化風險的線索。換句話說，這些外部聲音雖不來自企業高層，卻可能比他們更早看見內部的裂縫。

這也是社群時代對企業最直接的提醒，公司形象不再只靠公關稿建立，也不只由高階主管定義。員工的一句話、用戶的一則留言、前員工的一段回顧，都可能成為外界理解公司的入口。過去企業管理的是資訊流，現在管理的是信任流。資訊可以被包裝，信任卻很難被單方面製造。

當然，企業也不應太過被輿論牽著走。若每一次網路批評都立刻改政策，只會讓經營失去方向，也可能鼓勵更激烈的情緒化拉扯。成熟的公司需要的不是恐懼輿論，而是建立判讀能力。哪些是單一情緒？哪些是重複出現的制度問題？哪些是溝通不足造成的誤會？哪些已經涉及造謠、洩密或惡意攻擊？真正的管理，不是急著壓下聲音，而是先分辨聲音背後有沒有結構。

更關鍵的是，企業若不希望員工把意見帶到外部，就必須先讓內部管道值得信任。很多公司不是沒有會議，也不是沒有申訴制度，而是員工早已不相信說了會改。當「提出建議」最後只換來被貼標籤、被冷處理，甚至被視為不合群，沉默就會在內部累積，最後以匿名的形式在外部爆開。

這也是企業重新審思的契機。真正成熟的公司，能把負評變成診斷，把抱怨變成制度修補，同時，也能重新辨認組織裡願意一起解決問題的人。網路評論不只考驗企業願不願意傾聽，也考驗企業有沒有能力分辨，哪些聲音值得被帶回會議室，哪些則應被視為情緒發洩。

一家公司最該害怕的未必是網路上的批評，而是組織內外累積的許多訊號，卻被選擇視而不見。留言板不會比經營者更懂公司，卻可能更早看見被忽略的小細節。

評論就像一面鏡子，你可以在鏡子裡看見問題，也看見該留下什麼，以及甚麼該放手。

職場 求職

延伸閱讀

「沒被選上不等於不夠好」 心理師談團隊排除感：先分清事實與解讀

新聞中的法律／特別股留才 掌握三關鍵

顯而立見／判斷 AI 時代人才的標準

數位行銷／服務即行銷 體現品牌專業

相關新聞

投資大趨勢論壇／凱基投信投資長歐陽渭棠 艦隊策略 掌握長多

台股今年來不僅總市值超車加拿大躍升全球第六大，整體台股ETF受益人數在短短四個月內，從年初的1,600萬人跳升至1,850萬人，顯見台股在全球金融市場影響力快速攀升。

投資大趨勢論壇／元大投信董事長劉宗聖 ETF 市場 三大機會

台股奔4萬點新高，加速台灣ETF市場蓬勃發展，總規模已突破9兆元，近來主動式ETF更為ETF市場增添火種。談到ETF市場的下一步，「台灣ETF教父」元大投信董事長劉宗聖指出，台灣ETF市場有三大機會、三大挑戰，整體市場展望審慎樂觀。

出國熱…獎旅團、退休潮推升需求 旅行社徵才千人

獎旅團、股市熱、退休潮帶動出國潮。雄獅、鳳凰、五福及旅天下今年擴大徵才，雄獅預計2026年全年招募600人，鳳凰徵才人數年增幅度達三成，五福徵才突破百人，旅天下則是培育國際營收開拓能力的海外人才為主，整體旅行社徵才規模近千人。

醣基有料 助生技業前進美國

美國食品藥物管理局（FDA）今年3月發布最新生物相似藥開發指南，要求生物相似藥公司若能精準控制醣分子，據傳將獲得快速通往當地市場的藥證。市場傳出，醣基生醫因掌握醣分子轉化的核心技術，有望成為各家生技公司爭相合作對象。

醣聯、磐石、瀚陽 醣分子技術有進展

台灣醣分子新藥公司除了醣基之外，醣聯、瀚陽、今年都有進展。醣聯與日本化藥株式會社共同開發抗體藥物複合體（ADC）；瀚陽生技發展的ADC藥物平台，也是從醣分子中進行改造，發展出可搭配13種酬載藥物的連結子；磐石醫藥發展的低醣廣效疫苗RBM001，目前也在進行一期試驗。

旅遊市場高端當道 業者轉型應對

2026年旅遊市場進入「價值重塑」階段，高端、深度、圓夢旅遊成主流。雄獅、鳳凰、五福、元本旅遊等業者，積極轉型以滿足全新旅遊需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。