上洋冠名贊助幼兒足球賽 攜手政府、足球協進基層體育扎根

空調與商用洗衣服務廠商上洋（6728）日前冠名贊助雲嘉南地區指標性「幼兒足球錦標賽」，首度攜手政府部門與嘉義縣足球協會共同推動基層體育扎根。賽事當天，嘉義縣足球協會總幹事李永山、多位雲嘉南地區政府長官，以及上洋總經理莊雅嵐皆親自出席，共同為賽事揭幕，展現民間企業與公部門對基層運動的重視。

今年賽事在上洋資源挹注下，不僅延續長達二十年的體育傳承，更進一步結合公益。莊雅嵐表示，這場賽事的成功，仰賴政府與嘉義縣足球協會長年推廣，透過運動將快樂帶給小朋友並拓展生活體驗的精神，與上洋志工隊的初衷不謀而合，上洋能為比賽出一份力感到與有榮焉。與會政府長官也對上洋積極投入在地公益、善盡企業社會責任（ESG）的熱情給予肯定。

除了資金贊助，上洋此次也將企業熱情轉化為實際行動，特別與長期互動的博幼基金會合作，由上洋志工隊全程陪伴到場孩童，一同觀賽並參與趣味活動。同時，嘉義縣足球協會也安排教練在場邊進行指導，讓社福機構的孩子們有機會體驗球類運動樂趣，感受草地奔跑的快樂。

針對基層體育推廣，李永山指出，3至7歲是足球啟蒙的黃金期，從遊戲中熟悉球感能有效提升孩子的平衡力與專注力。他強調，足球不僅能增強體質，更是一門磨練意志與團隊協作的課程，能讓孩子在揮灑汗水的同時，學會勇敢面對挑戰。

上洋表示，企業成長與社會共好息息相關，未來將持續落實 ESG 永續目標，以本屆「上洋盃」賽事為起點，持續與政府及社福夥伴展開深度合作，將對運動的熱愛與社會關懷傳遞至更多角落，為下一代打造健康環境。

上洋以運動賽事為起點，深耕永續公益。公司／提供