快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中起家、炸雞股拚掛牌！「繼光香香雞」登創櫃板 全球店數衝破400家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣連鎖餐飲品牌「繼光香香雞」母公司香繼光（7418）將於5月20日登錄創櫃板。圖為繼光香香雞推出的「韓式風味餐」。 聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
台灣連鎖餐飲品牌「繼光香香雞」母公司香繼光（7418）將於5月20日登錄創櫃板。圖為繼光香香雞推出的「韓式風味餐」。 聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

台灣連鎖餐飲品牌「繼光香香雞」母公司香繼光（7418）將於5月20日登錄創櫃板，宣示加速資本市場布局。香繼光目前全球店數已突破400家，除台灣與中國大陸市場外，海外據點更擴及香港、馬來西亞加拿大、菲律賓及越南，持續推動台式炸雞品牌國際化。

香繼光表示，集團主要以自創品牌「繼光香香雞」為核心，透過直營、加盟與代理等模式擴張市場版圖，同時也積極布局多品牌經營，陸續引進日本餐飲品牌來台，包括「金子半之助」等日式餐飲品牌，藉此強化集團在餐飲市場的多角化經營。

香繼光指出，品牌自1973年於台中繼光街創立以來，已從街邊小吃逐步發展成國際連鎖餐飲品牌。近年集團持續投入產品研發、菜單創新與中央廚房建置，並透過自動化與標準化製程提升生產效率與產品一致性，以支撐全球展店需求。

在食品安全管理方面，香繼光已導入ISO22000:2018食品安全管理系統，並建立HACCP管理計畫，針對中央廚房與各項製程進行檢測與控管，希望藉由制度化管理提升品牌信任度與市場競爭力。

香繼光表示，未來將持續推動母品牌海外展店，並同步拓展國際餐飲品牌代理業務，同時強化集團組織、人力資源與供應鏈建設，藉由中央廚房與標準化管理作為後盾，擴大全球餐飲布局。

越南 馬來西亞 加拿大

延伸閱讀

觀光業首創移動式徵才 雄獅海風號化身面試場域

台南「香檳芒果」新鮮直送日本 台中新光三越預購開跑

雄獅徵才搬上「海風號」列車！600人擴大招募 面試邊看海邊喝咖啡

2026人氣冠軍易主？連鎖咖啡十大品牌

相關新聞

房市要爆了嗎？新案成交重挫 全台待售量庫存逼近20萬戶

全台房市買氣持續探底，根據樂居網最新統計，2026年第1季全台新案月均交易量僅3,431筆，較去年第4季的4,846筆大幅衰退29％，更較去年同期5,397筆重挫36％。

信義房屋配息0.6元 邀請輝達前台灣區總經理邱麗孟出任獨董

信義房屋18日召開股東常會，通過每股配發現金股利0.6元；同時完成獨立董事補選，邀請輝達（NVIDIA）前全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟女士出任獨立董事，進一步強化公司在AI科技、數位轉型及公司治理領域的專業布局。

台中起家、炸雞股拚掛牌！「繼光香香雞」登創櫃板 全球店數衝破400家

台灣連鎖餐飲品牌「繼光香香雞」母公司香繼光（7418）將於5月20日登錄創櫃板，宣示加速資本市場布局。香繼光目前全球店數已突破400家，除台灣與中國大陸市場外，海外據點更擴及香港、馬來西亞、加拿大、菲律賓及越南，持續推動台式炸雞品牌國際化。

豐興鋼筋連四平後漲價 後市樂觀

豐興（2015）盤價止步連四平，18日廢鋼、鋼筋同步調高，每公噸上漲200元，引發市場連動，多家鋼筋跟進同步提價。

房東禁止申請租補、藉機漲租恐挨罰 國土署：最高可罰50萬元

雖然內政部的租金補貼政策立意良善，但也傳出許多房東禁止房客申請，甚至藉此漲租。內政部國土署提醒，依現行規定，房東不得限制房客申請租金補貼，也不得將因稅賦增加所產生的成本轉嫁給房客，否則最高可處50萬元罰鍰。

租金愈補愈貴？內政部揭房租上漲與三大因素有關

內政部國土署表示，自2022年推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」以來，已協助約83萬戶租屋族減輕居住負擔。根據2024年租金補貼案件統計分析，續約戶中租金維持不變者超過九成，顯示租金補貼政策並未明顯推升租金上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。