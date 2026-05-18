台中起家、炸雞股拚掛牌！「繼光香香雞」登創櫃板 全球店數衝破400家

台灣連鎖餐飲品牌「繼光香香雞」母公司香繼光（7418）將於5月20日登錄創櫃板，宣示加速資本市場布局。香繼光目前全球店數已突破400家，除台灣與中國大陸市場外，海外據點更擴及香港、馬來西亞、加拿大、菲律賓及越南，持續推動台式炸雞品牌國際化。

香繼光表示，集團主要以自創品牌「繼光香香雞」為核心，透過直營、加盟與代理等模式擴張市場版圖，同時也積極布局多品牌經營，陸續引進日本餐飲品牌來台，包括「金子半之助」等日式餐飲品牌，藉此強化集團在餐飲市場的多角化經營。

香繼光指出，品牌自1973年於台中繼光街創立以來，已從街邊小吃逐步發展成國際連鎖餐飲品牌。近年集團持續投入產品研發、菜單創新與中央廚房建置，並透過自動化與標準化製程提升生產效率與產品一致性，以支撐全球展店需求。

在食品安全管理方面，香繼光已導入ISO22000:2018食品安全管理系統，並建立HACCP管理計畫，針對中央廚房與各項製程進行檢測與控管，希望藉由制度化管理提升品牌信任度與市場競爭力。

香繼光表示，未來將持續推動母品牌海外展店，並同步拓展國際餐飲品牌代理業務，同時強化集團組織、人力資源與供應鏈建設，藉由中央廚房與標準化管理作為後盾，擴大全球餐飲布局。