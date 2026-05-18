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豐興鋼筋連四平後漲價 後市樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）盤價止步連四平，18日廢鋼、鋼筋同步調高，每公噸上漲200元，引發市場連動，多家鋼筋跟進同步提價。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中偏弱，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼持平為每公噸364美元，澳洲鐵礦砂由112.3美元下跌為111.1美元。

豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋每公噸漲200元，結束連續四周平盤走勢；另型鋼價格平盤。

上市鋼廠主管表示，豐興重新啟動漲勢，主要反映國際廢鋼成本續居高檔，尤其亞洲小鋼胚行情近期轉強，逐漸形成對區域條鋼價格的新支撐力量。

由於小鋼胚為鋼筋半成品，其價格變化往往領先反映後續鋼筋市場走勢，因此近期國際小鋼胚轉強，被視為本波鋼筋行情的重要風向球。

目前鋼筋價格最大支撐，還是來自成本推升而非需求暴增。包括廢鋼、小鋼胚、電價與海運成本都在高位，電爐廠難以降價搶市，當前鋼筋與廢鋼價差仍維持約每公噸8,800元左右，鋼廠仍須透過穩定調價維持基本獲利空間。

展望後市，鋼市短線仍將持續觀察兩大關鍵。一是國際廢鋼與小鋼胚是否續漲，二是第2季公共工程與民間建築需求能否進一步回溫。若亞洲半成品鋼價持續墊高維持漲勢，鋼筋市場有機會維持偏強整理格局。

豐興 價格 澳洲

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