房東禁止申請租補、藉機漲租恐挨罰 國土署：最高可罰50萬元

雖然內政部的租金補貼政策立意良善，但也傳出許多房東禁止房客申請，甚至藉此漲租。內政部國土署提醒，依現行規定，房東不得限制房客申請租金補貼，也不得將因稅賦增加所產生的成本轉嫁給房客，否則最高可處50萬元罰鍰。

國土署表示，依據內政部地政司訂定的「住宅租賃定型化契約不得記載事項」，出租人不得在租約中約定禁止房客申請租金補貼，也不得要求房客負擔因成為公益出租人後增加的相關稅負，相關條款均屬無效。

國土署指出，若房東以房客申請租金補貼為由，提高租金或轉嫁稅賦成本，房客可向各縣市政府消費調解委員會提出申訴，或撥打1950全國消費者保護專線，轉接至各地方政府消費者服務中心協助處理。

國土署表示，若經通知後仍未改正，可依法處3萬元至30萬元罰鍰；若仍拒不改善，則可加重處5萬元至50萬元罰鍰，且可按次處罰。

此外，房客若遇到租賃糾紛，也可撥打「住宅租賃糾紛諮詢專線」，了解相關法律權益與救濟方式。

國土署強調，房客申請租金補貼後，房東其實可享有公益出租人的所得稅等租稅優惠，呼籲房東放心出租，共同營造友善租屋環境。