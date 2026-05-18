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租金愈補愈貴？內政部揭房租上漲與三大因素有關

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房東經認定成為公益出租人後，還可享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅等稅賦優惠。聯合報系資料照
房東經認定成為公益出租人後，還可享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅等稅賦優惠。聯合報系資料照

內政部國土署表示，自2022年推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」以來，已協助約83萬戶租屋族減輕居住負擔。根據2024年租金補貼案件統計分析，續約戶中租金維持不變者超過九成，顯示租金補貼政策並未明顯推升租金上漲。

國土署指出，近期租屋市場租金上漲，主要仍與國際情勢變化、原物料價格上揚及整體物價指數波動有關，並非租金補貼政策所造成，將持續透過租金補貼協助租屋族減輕負擔，同時兼顧租屋市場穩定。

國土署表示，房東將房屋出租給符合租金補貼資格的房客，除可協助租屋族降低居住壓力外，若經地方政府認定為公益出租人，還可享有房屋稅、地價稅及綜合所得稅等稅賦優惠。

國土署也指出，後續將結合中華民國租賃住宅房東服務總會、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會及地方政府持續推廣相關措施，讓房東更了解公益出租人的稅賦優惠與相關規範。

此外，內政部每半年均會公布各行政區租金市場行情，民眾租屋前可至內政部不動產資訊平台查詢租金資訊，作為租屋議價與評估參考。

租金補貼 國土署 租屋

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