社區綠能屋頂計畫有突破 公益綠能社福示範場域在宜函

氣候變遷考驗社區韌性，環境部18日與「台灣綠能公益發展協會」共同舉辦成果發表會，宣布「社區綠能屋頂計畫」取得重大突破。該計畫不僅成功培育在地「綠領種子」，更媒合企業ESG資源，預計於宜蘭建置首座具儲備功能的「公益綠能社福示範場域」，打造出淨零轉型與社會福利雙贏的新模式。

環境部表示，自去年9月啟動「低碳永續家園綠能屋頂種子培訓」以來，已於台北及彰化兩地培育出64位在地「綠領種子」，每人30小時專業課程。不同於傳統技術課程，本計畫特別導入「托育支持系統」，大幅降低了女性與家庭照顧者的參與門檻，成功吸引高達62.5%的女性學員參與；同時，弱勢背景學員比例亦達34%，落實了淨零路上「不遺落任何人」的公正轉型精神。公正轉型委員會亞弼．達利委員也期許，未來能將這股培力量能跨越交通與海拔距離，帶入原住民族部落。

這批由64位學員組成的「綠領種子」，展現了極高的實踐能力。學員們運用所學的光電系統設計、3D模擬繪圖及財務試算專業，目前已成功產出30份具體可行、從理論跨向實務的綠能屋頂規劃書，大幅提升了社區自主推動綠能的量能。

在實務落地方面，計畫團隊深入全台各地辦理說明會，凝聚超過100人次的社區淨零共識。本次發表的指標性成果，即是成功媒合宜蘭「聖嘉民老人長照中心」成為首座低碳永續公益示範案場。該案場結合企業ESG資源，由大東電業投入建置太陽光電與儲能系統。

國家氣候變遷對策委員會委員曾重仁指出，過去太陽能多是直接躉售賣給台電，而本次示範案場最大的突破，在於推動「在地發電、在地使用」的韌性觀念。

聖嘉民長照中心院長黃龍冠分享，長照機構擁有許多需24小時運作的維生設備，面對極端氣候或突發停電風險，維持抽痰機等關鍵設備的電力至關重要。大東電業財務長江美虹也強調，這不僅是設備贊助，更是將綠能科技轉化為關鍵時刻守護長輩安全的維生力量。當停電發生時，該設備可立即切換為備援電力，將綠能發展與社會福利、防災韌性完美結合。

環境部次長謝燕儒強調，面對氣候變遷衝擊，弱勢族群與社福機構更需要穩定的能源支持與氣候調適能力。未來環境部將持續擴大推動公私協力機制，將培育出的綠領人才作為社區與企業間的溝通橋樑，號召更多企業投入ESG資源於太陽光電與儲能建設。透過政府政策支持、民間團體行動力與企業資源的媒合，綠能將不只是能源結構的調整，更將轉化為守護弱勢族群、強化台灣社區氣候調適能力的重要暖流。