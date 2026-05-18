震旦家具深化FaaS永續布局 推動循環經濟人才培育

面對淨零轉型與企業辦公資產彈性化需求提升，辦公家具產業正加速從產品供應，走向涵蓋規劃、租賃、維護、延壽與回收再製的全生命周期服務。長期深耕辦公空間整合解決方案的震旦家具，宣布加入由5% Design Action社會設計平台發起的「永續教科書產學合作平台」，將「震旦即服務（Furniture as a Service, FaaS）」循環經濟商模與多年產業實務經驗，轉化為教育模組導入校園，協助新世代從真實產業案例理解永續營運與循環經濟思維。

震旦家具總經理游炎林表示，企業永續不只是選用環保材料，更是重新思考產品、資產與服務之間的關係。FaaS代表辦公家具產業從一次性採購，走向長期服務、維護與循環再利用的新模式。震旦希望把多年累積的實戰經驗帶進教育現場，讓下一代更早理解未來企業營運所需要的循環經濟思維與永續判斷力。

隨著全球邁向淨零，循環經濟已成企業永續轉型的重要方向。根據世界經濟論壇（WEF）資料，循環經濟有助減少資源耗用與碳排，並可望在2030年前創造高達4.5兆美元的經濟價值。對辦公家具產業而言，延長產品生命周期、提升資源使用效率，已成為低碳辦公的重要課題。

震旦家具長期以「Better Work, Better Life」為品牌願景，將永續理念導入產品設計、空間規劃、維運管理與資源循環。其推動的FaaS模式，涵蓋模組化設計、彈性租賃、預防性維護、延壽修復與回收再製，代表辦公家具產業從傳統產品採購，逐步走向「使用權」、「服務化」與「循環管理」的新型態。此模式先前已獲「台灣企業永續獎（TCSA）循環經濟領袖獎」肯定，展現震旦家具在循環經濟與商模創新上的實踐成果。

本次參與「永續教科書產學合作平台」永續教育企業官方製作，震旦家具跳脫傳統物資捐助形式，改以第一線產業實務作為教材核心。透過5% Design Action社會設計平台的轉譯與課程設計，將循環經濟、服務化商模與辦公家具全生命周期管理，轉化為可教學、可討論、可操作的教育內容，引導學生從日常辦公場景理解「線性消費」與「循環使用」的差異，培養面對未來職場與永續議題所需的系統性思考能力。除商模創新外，震旦家具也持續將永續理念落實於產品與材料應用。例如：運用咖啡渣再製材料打造協作桌，將日常廢棄物轉化為辦公家具應用，讓循環經濟不只停留在概念層次，也能具體落實於企業辦公空間。

展望未來，震旦家具將持續以「健康、高效、科技、永續」四大解決方案為核心，深化與政府、教育體系及產業夥伴的合作，推動循環經濟從企業實務延伸至人才培育現場。透過產學協作，震旦家具期望將辦公空間整合服務的永續經驗，轉化為培育未來ESG人才的行動基礎，持續擴大企業永續影響力。

震旦家具為震旦集團旗下辦公空間整合解決方案品牌，提供涵蓋產品設計、空間規劃、施工整合、維運管理至循環回收的全生命周期服務。憑藉「震旦即服務（FaaS）」創新商模，震旦家具持續推動台灣辦公家具產業邁向服務化與循環經濟轉型。