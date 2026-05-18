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前輝達全球副總裁邱麗孟進駐董事會 信義房屋AI轉型計畫全速啟動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋18日股東會承認去年財報，會中補選新董事，董事人選從吳志偉更換為前輝達全球副總裁暨前微軟台灣區總經理邱麗孟，信義房屋表示，新董事加入對信義集團的AI轉型相當有幫助；第一排左二為信義房屋創辦人周俊吉、左三為信義房屋總經理陳麗心、左四為信義房屋董事長周耕宇、左五為信義房屋財務長陳志桓。記者陳美玲／攝影
信義房屋18日股東會承認去年財報，會中補選新董事，董事人選從吳志偉更換為前輝達全球副總裁暨前微軟台灣區總經理邱麗孟，信義房屋表示，新董事加入對信義集團的AI轉型相當有幫助；第一排左二為信義房屋創辦人周俊吉、左三為信義房屋總經理陳麗心、左四為信義房屋董事長周耕宇、左五為信義房屋財務長陳志桓。記者陳美玲／攝影

信義房屋（9940）18日股東會承認去年財報，會中補選新董事，董事人選從吳志偉更換為前輝達全球副總裁暨前微軟台灣區總經理邱麗孟；信義房屋總經理陳麗心表示，新董事加入對信義集團的AI轉型相當有幫助。

在新董事邱麗孟加入下，信義房屋七席董事中，有四名為女性董事，女性董事比例超過男性。

信義房屋今股東會同步通過每股擬配發0.6元現金，股利超額配發，以18日收盤價18.3元計算，接下來若順利填息，現金殖利率達3.27%。

信義房屋2025年營收達114.57億元、較2024年127.81億元減少10.3%，營業利益達4.22億，較2024年17.97億元減少76.5%，稅後純益達2.04億元、較2024年17.84億元減少88.5%，每股純益達0.28元、低於2024年每股純益2.42元。

陳麗心18日在股東會後表示，去年第3季集團啟動「圓夢行動計畫」，激發員工夢想，效益不斷發酵中，讓集團仲介事業業績表現超過大盤(市場)，展現優勢，且儘管第七波信用管制上路後，房市交易量平淡，但透過集團優勢，過程中，透過信義房屋交易也幫客戶爭取到比較好的房貸利率和貸款成數，讓集團仲介服務事業能跑贏大盤。

陳麗心指出，以企業經營來說，尤其是仲介服務雖然市占率、店頭績效都很重要，但信義房屋更在乎店效是否充分發揮，因此2022年當年在店數最多之際，集團同步著手開始調整店效。

她強調，仲介事業的發展不能只單看規模、市占率，因為有些店是歇業，單看展店數字並不準確，認為店效才是關鍵。

開發事業方面，陳麗心表示，集團開發事業發展以雙北市為重點，並以合建、都更為主，捷運聯開案也會投標，朝輕資產方向前進，不會將大筆資金投入購買土地。目前「信義嘉品」已在去年第4季、今年首季全數認列完畢，「信義嘉學」預計2028年交屋，若後續工程進度超前，有機會提前至2027年底交屋。

投資中國部分，陳麗心指出，在「山水嘉庭」做了價格調整後，今年以來銷售速度加快，若以目前去化速度來看，該案有機會在今年全年完銷，對集團來說，資金將可回收、再做投資。

陳麗心強調，現在全球經濟、景氣變化快速，不僅核心本業不能弱掉外，也希望有第三曲線、新事業貢獻出現，對信義集團來說，明年可望有來自馬來西亞的沙巴酒店投資之觀光事業收益貢獻，營運將持續穩健前行。

信義房屋 微軟 輝達

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