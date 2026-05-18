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房市要爆了嗎？新案成交重挫 全台待售量庫存逼近20萬戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

全台房市買氣持續探底，根據樂居網最新統計，2026年第1季全台新案月均交易量僅3,431筆，較去年第4季的4,846筆大幅衰退29％，更較去年同期5,397筆重挫36％。

與此同時，供給端的壓力也在不斷升高， 2024年9月時全台待售新案約12萬6,665戶，但截至今年5月已攀升至19萬4,947戶，短短不到兩年的時間就激增逾6.8萬戶，庫存水位刷新歷史紀錄。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，回顧過去房市熱絡時期，建商大舉推案，憑藉付款彈性與門檻優勢，預售屋更是一度引發民眾瘋搶，在2024年上半年，新建案的月交易量甚至可以達到2萬戶以上。

然而，自2024年下半年第七波房市信用管制上路後，加上銀行緊縮房貸銀根，投資買盤大量離場，市場觀望氣氛濃厚，新案去化速度也明顯放緩。

莊思敏指出，不過，雖然目前整體市況降溫，但考量到已購客的權益和營建成本壓力，多數建商並不會直接調降價格，而是改以「變相讓利」方式因應，包括贈送裝潢、家電、工程期零付款與低首付方案等促銷手法，尤其在過去銷售熱絡的重劃區，因供給集中、來客量下滑，促銷力道更為積極。

莊思敏進一步指出，目前房市庫存壓力已成為不容忽視的隱憂，待售量持續攀升，也就意味著供給增速明顯超越需求，一旦未來景氣循環、股市表現或就業市場出現波動，建商的資金壓力也將逐步浮現。

隨著房市進入「買方市場」，過去建商強勢定價、買方搶房的情況已不復見，在高庫存與低成交量的衝擊下，整體市場動能偏弱，建商降價壓力也會愈來愈大。

全台新案待售存量。資料來源／樂居
全台新案待售存量。資料來源／樂居

房市 買氣 銀行

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