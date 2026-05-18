信義房屋配息0.6元 邀請輝達前台灣區總經理邱麗孟出任獨董

信義房屋18日召開股東常會，通過每股配發現金股利0.6元；同時完成獨立董事補選，邀請輝達（NVIDIA）前全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟女士出任獨立董事，進一步強化公司在AI科技、數位轉型及公司治理領域的專業布局。

信義房屋表示，本次新任獨董邱麗孟女士，曾於NVIDIA任職十年，擔任全球副總裁暨台灣區總經理，並於去年5月退休；此外，亦曾歷任奇異醫療（GE Healthcare）大中華區行銷長、微軟大中華區知識工作群事業總經理、微軟台灣區總經理，以及嬌生等國際企業重要管理職務，具備深厚的國際企業經營、科技產業與數位管理經驗。

此次信義房屋力邀邱麗孟加入董事會，顯示公司對AI科技應用與數位轉型的高度重視，也有助於進一步強化董事會多元化與治理量能。信義房屋已連續12年獲得公司治理評鑑上市公司前5%殊榮，新一屆董事會在專業領域、性別平衡及產業視野上持續升級，展現公司深化永續治理與長期競爭力的決心。

信義房屋指出，114年度受到國內第七波不動產選擇性信用管制影響，整體房市交易趨於保守，惟公司持續優化數位工具與服務系統，成交表現仍優於市場平均，展現品牌優勢與經營韌性。隨著數位轉型已成為各產業的重要課題，信義房屋近幾年提前布局AI與科技應用，已逐步展現成果。

公司表示，未來在邱麗孟女士加入董事會後，將有助於進一步提升數位科技工具的應用效益，協助第一線同仁提升工作效率，將更多時間投入客戶服務與關係經營，持續深化「有溫度的服務」核心價值。

營運表現方面，信義房屋表示，自114年8月起，仲介事業委託量與成交量已明顯回升，帶動營收逐步回溫；加上子公司信義開發「嘉品案」交屋進度達約八成，挹注營收約21.62億元。

展望115年度，信義房屋115年第1季合併營收年增30%，獲利年增76.56%；4月合併營收亦成長逾兩成，其中仲介分店營收較去年同期成長約三成。中國大陸開發事業「山水嘉庭」建案4月銷售17戶，明顯優於第一季表現，累計銷售率已接達76%，銷售動能持續升溫。

此外，中華信評於115年3月公布最新信用評等，持續維持信義房屋「twA」評等，反映公司穩健的財務體質與良好信用能力。本次每股配發現金股利0.6元，以5月18日收盤價18.3元計算，現金殖利率約3.28%。