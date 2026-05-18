高齡化、AI 浪潮來襲 物業管理學會：社區治理將走向智慧化

面對高齡化、少子化、極端氣候與AI浪潮，台灣物業管理產業正迎來新挑戰。台灣物業管理學會理事長郭紀子表示，未來物業管理不只是管理建築，而是攸關社區治理、居住品質與資產價值，尤其市場已出現「管理溢價（Management Premium）」現象，同樣屋齡、同樣地段的大樓，若社區管理品質不同，房價甚至可能出現兩成以上價差，未來物業管理勢必要結合AI與數位工具，朝智慧化、永續化與系統化發展。

台灣物業管理學會16日舉辦「20周年慶祝大會暨第19屆物業管理國際研討會」，吸引超過500名產官學界人士參與，包括內政部次長董建宏、內政部國土署副署長朱慶倫、台北市副市長張溫德、國立臺灣科技大學校長顏家鈺等超過60位代表出席，香港與澳洲物業管理界人士也專程來台交流。

郭紀子指出，台灣歷經數十年發展後，房地產市場已進入新的階段，尤其在高齡化、少子化、繼承移轉加速，以及半導體產業帶動高薪就業下，住宅需求與居住型態都正在改變。過去購屋族看重地段、建材與建商品牌，但現在市場開始重新評價「管理能力」。

郭表示，中古屋市場已出現明顯分化，同樣屋齡、同樣地段的大樓，如果其中一棟管委會停擺、公設失修、外牆剝落，另一棟則物業管理完善、財務透明、公共基金充足，兩者房價差距可能高達兩成以上，代表民眾已意識到，建築硬體會折舊，但良好的社區文化與物業管理，卻能讓資產保值甚至增值。

董建宏致詞時則表示，台灣《公寓大廈管理條例》已實施30年，台灣物業管理學會長年參與政策建言，對社區治理與制度推動有很大幫助，政府目前也正研擬相關修法，希望進一步強化社區管理制度。

他指出，台灣雖然是AI與科技產業重鎮，但都市環境仍偏老舊，屋齡30年以上老宅數量龐大，尤其大台北地區老屋比例偏高，形成「人老屋也老」的現象。除了都更與危老重建外，政府推動的「老宅延壽」政策也很重要，希望透過住宅修繕、室內外改善與社區整合，協助民眾在宅安養。

張溫德則指出，台北市屋齡30年以上老屋已占全市住宅近七成，但老屋不代表一定危險，很多社區品質其實與物業管理好壞密切相關。他認為，城市治理不只是都市計畫發布，更重要的是後續管理與維護，包括路平、燈亮、水溝通暢等，都與社區管理品質息息相關。