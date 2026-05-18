新北市「淡水海都祭」 於宏泰人壽海都廣場舉辦成功

新北市政府市場處上周末於宏泰人壽海都廣場舉辦「新北好市節－淡水海都祭」活動，宏泰人壽董事長李啓賢受邀出席活動啟動儀式，展現與新北市政府共同促進地方經濟繁榮的決心。

「新北好市節」活動以傳統市場的人情味與親切服務為核心，藉此讓民眾感受新北市場的多元風貌，並體驗「新北味」的日常生活魅力。本次活動特別規劃增加淡水場次，推出「淡水海都祭」限定活動，並擇定宏泰人壽海都廣場辦理，以促進地方繁榮為目標，結合淡江大橋通車效應，讓更多民眾感受淡水魅力。

宏泰人壽董事長李啓賢為表達對新北市政府的支持，親臨活動現場，並與新北市政府經濟發展局局長盛筱蓉共同為「淡水海都祭」揭開序幕。李啓賢表示，政府重視淡海新市鎮的未來發展，而城市建設奠基於交通發展，淡江大橋通車對於促進地方經濟是重要的里程碑；此次活動選擇於宏泰人壽海都廣場舉辦，消費及參與民眾絡繹不絕，宏泰人壽亦於海都廣場中設攤，與小朋友遊戲互動，現場歡樂的氣氛、持續湧入的人潮及蓬勃的消費力代表著淡海新市鎮具備高度發展潛力。

對於活絡當地經濟，李啓賢也以路跑活動為例指出，新市鎮幅員廣闊、道路規劃完善，非常適合舉辦大型體育活動，加上沿途美麗的風景、新進駐商場可提供在地支援，在各方面皆具備優勢。隨著淡江大橋通車後，淡水河兩岸交通更加便捷，若能結合民生消費與觀光發展，將可創造更多商機，達到地方、企業與民眾多贏的局面。

宏泰人壽致力於本業發展，同時不動產投資的即時利用亦投注心力。在以淡海新市鎮繁榮發展為優先、推動商場穩健經營的前提下，宏泰人壽持續支持與響應政府政策與地方計畫，以實際行動及作為讓在地更進步、當地居民更有感，展現共同促進地方經濟繁榮的誠意與決心。