快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市「淡水海都祭」 於宏泰人壽海都廣場舉辦成功

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽董事長李啓賢（左3）與新北市政府經濟發展局局長盛筱蓉（左6）一同為海都祭活動揭開序幕。宏泰人壽／提供
宏泰人壽董事長李啓賢（左3）與新北市政府經濟發展局局長盛筱蓉（左6）一同為海都祭活動揭開序幕。宏泰人壽／提供

新北市政府市場處上周末於宏泰人壽海都廣場舉辦「新北好市節－淡水海都祭」活動，宏泰人壽董事長李啓賢受邀出席活動啟動儀式，展現與新北市政府共同促進地方經濟繁榮的決心。

「新北好市節」活動以傳統市場的人情味與親切服務為核心，藉此讓民眾感受新北市場的多元風貌，並體驗「新北味」的日常生活魅力。本次活動特別規劃增加淡水場次，推出「淡水海都祭」限定活動，並擇定宏泰人壽海都廣場辦理，以促進地方繁榮為目標，結合淡江大橋通車效應，讓更多民眾感受淡水魅力。

宏泰人壽董事長李啓賢為表達對新北市政府的支持，親臨活動現場，並與新北市政府經濟發展局局長盛筱蓉共同為「淡水海都祭」揭開序幕。李啓賢表示，政府重視淡海新市鎮的未來發展，而城市建設奠基於交通發展，淡江大橋通車對於促進地方經濟是重要的里程碑；此次活動選擇於宏泰人壽海都廣場舉辦，消費及參與民眾絡繹不絕，宏泰人壽亦於海都廣場中設攤，與小朋友遊戲互動，現場歡樂的氣氛、持續湧入的人潮及蓬勃的消費力代表著淡海新市鎮具備高度發展潛力。

對於活絡當地經濟，李啓賢也以路跑活動為例指出，新市鎮幅員廣闊、道路規劃完善，非常適合舉辦大型體育活動，加上沿途美麗的風景、新進駐商場可提供在地支援，在各方面皆具備優勢。隨著淡江大橋通車後，淡水河兩岸交通更加便捷，若能結合民生消費與觀光發展，將可創造更多商機，達到地方、企業與民眾多贏的局面。

宏泰人壽致力於本業發展，同時不動產投資的即時利用亦投注心力。在以淡海新市鎮繁榮發展為優先、推動商場穩健經營的前提下，宏泰人壽持續支持與響應政府政策與地方計畫，以實際行動及作為讓在地更進步、當地居民更有感，展現共同促進地方經濟繁榮的誠意與決心。

淡水 宏泰人壽 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋通車未邀侯友宜、拒2區長 交通部最新回應曝光

淡江大橋通車未邀侯友宜 陳世凱：只是內部祈福拜拜儀式不要不開心

淡江大橋聯名航海王推全台首座千陽號？ 議員質疑新北市「台南玩剩的」

新北市府不滿未邀淡江大橋通車祈福 卓揆：通車典禮才是最大活動

相關新聞

新莊人口突破42萬 賴正鎰：挑戰三重、板橋核心區地位

鄉林不動產研究室指出，截至今年Q1，新莊人口已達42萬人，為新北市僅次於板橋的第二大行政區，隨著新莊副都心、體育園區、塭仔圳重劃區等建設推進，新莊推案量表現不亞於板橋，已經重回市場關注焦點。

捷運套房十大親民站點曝光 淡水月租最低不到萬元

台北租屋壓力居高不下，能找到租金親民、又鄰近捷運站的套房，成為不少通勤族與小資族最在意的租屋條件之一。永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點。其中，淡水站平均月租金9242元最為便宜，其次為頂埔站約12766元。

新北市「淡水海都祭」 於宏泰人壽海都廣場舉辦成功

新北市政府市場處上周末於宏泰人壽海都廣場舉辦「新北好市節－淡水海都祭」活動，宏泰人壽董事長李啓賢受邀出席活動啟動儀式，展現與新北市政府共同促進地方經濟繁榮的決心。

懷特總經理李伊伶當選十大傑出女青年 父女傳承傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」日前舉行頒獎典禮，懷特新藥（4108）總經理李伊伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」。

北捷套房租金最親民十大站點曝 這站月租均價不到萬元

想租便宜捷運宅嗎？永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點，淡水站平均月租金9,242元最為便宜，其次為頂埔站約12,766元。

雄獅徵才搬上「海風號」列車！600人擴大招募 面試邊看海邊喝咖啡

全球旅遊市場邁入精緻化與分眾化，雄獅（2731）積極推動「生活產業化」戰略，將「體驗即生活」轉化為具體服務與創新應用，觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。