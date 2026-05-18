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台北車站20分鐘生活圈 這5站套房租金最親民

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點。其中，淡水站平均月租金9,242元最為便宜，其次為頂埔站約12,766元。永慶房產集團提供
永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點。其中，淡水站平均月租金9,242元最為便宜，其次為頂埔站約12,766元。永慶房產集團提供

永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點。其中，淡水站平均月租金9,242元最為便宜，其次為頂埔站約12,766元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，兩站皆位於捷運路線末端，到台北市中心通勤時間較長，因此租金相對親民。不過，淡水站周邊有淡江大學、真理大學等，且生活機能成熟，對預算有限的學生、小資族仍具有一定吸引力，使套房市場長期維持穩定需求，因此出租件數高達324件。

而頂埔站位於末端站，但周邊生活機能完備，且擁有捷運三鶯線、運校重劃區、頂埔科技園區等建設題材利多，不過目前還處於開發階段，加上區域內住宅普遍屋齡較高，因此目前周邊租金仍相對便宜。

至於排名第三的十四張站，平均月租金約14,855元。陳金萍表示，十四張站為環狀線末段站，新興重劃區的成長期：加上鄰近的新興重劃區仍在開發初期，缺乏傳統商圈，生活機能尚未成熟，與新店核心區相比租金仍相對親民。

若以乘車時間觀察，從台北車站出發9分鐘就能到達劍潭站，是少數不用轉車，而且租金相對親民的台北市站點，平均月租金約15,534元。陳金萍分析，劍潭站雖位於台北市，但周邊住宅屋齡普遍較高，且套房產品多以老公寓與舊社區為主，且以小坪數較多，使租金總價相對較低；不過，因鄰近士林商圈、夜市與捷運淡水線，生活機能成熟，仍吸引不少學生與上班族承租。

位於板南線的亞東醫院站與海山站，不到20分鐘就能到北車，甚至不用轉車就能抵達，平均月租金落在1萬5千元上下。陳金萍指出，兩站位於土城、板橋交界生活圈，有醫院、學校與商圈，生活機能完整。不過站點周邊多屋齡較高的住宅產品，且鄰近工業區、亞東醫院、亞東科技大學等，租客多為學生與上班族，考量負擔能力有限，因此租金也相對便宜。

此外，大坪林站與頂溪站也是北車20分鐘生活圈內，租金相對平實的站點。陳金萍表示，大坪林站為松山新店線與環狀線交會站，頂溪站則為中和新蘆線且一站就能進北市，兩站皆具通勤便利與成熟商圈優勢。不過大坪林住宅屋齡偏高，頂溪坪數偏小，使租金相對親民，也成為不少通勤族兼顧預算與交通效率的重要選擇。

陳金萍提醒，目前租金行情尚未強制進行全面實價登錄，因此相關數據尚未能全面反映實際情況，消費者除可參考相關數據和分析外，亦建議可上房租網站多加比較，或向在地房仲詢問，行情掌握才能更為全面。

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