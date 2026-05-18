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確保供水穩定！台水公司強化汛期防災應變供水整備

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

時序進入汛期，面對颱風季節及短延時強降雨等極端天候可能帶來之衝擊，台灣自來水公司已提前完成各項防災應變整備作業，全面盤點及檢視供水系統設施，累計完成5,201項檢查項次，並針對異常部分即時改善，提升整體供水設施之防災韌性與應變能力。

另針對防災備援資源，台水公司已完成淨水藥劑約1.45萬噸盤點作業，並請所轄各單位維持清、配水池高水位操作，目前全台水池容量統計約476.6萬立方公尺，以提升災害期間供水調度及緊急應變能力。

針對汛期可能造成原水濁度升高、取水受阻或供水設施受損等情形，台水公司各區處於汛期前完成整備工作，並辦理13場次緊急應變演練，透過情境模擬與實務操作，強化第一線人員災害應變熟練度及跨單位協調效率，確保災害發生時能迅速投入應變作業。

為降低颱風期間停電影響供水風險，台水公司已強化與台電公司之橫向聯繫機制，確保重要供水設施優先復電，同時於全台重要供水場站配置525台發電機，總發電容量達155,714kW，並預先簽訂緊急租用發電機開口契約，以提升備援能力，確保供水不中斷。

在設施維護方面，台水公司已完成取水口、原水渠道、膠羽池、沉澱池等淨水單元淤泥清除等作業，並辦理各項設備試運轉及備援系統測試，確保各項設施於汛期期間均能正常運作，維持穩定供水。

另已完成334家搶修開口契約廠商盤點，可動員搶修人力達2,810人，並完成61部水車及2,021座不銹鋼儲水桶整備作業，以利災害發生時迅速投入應變及臨時供水工作。

台水公司表示，將持續汲取歷年災害應變經驗，滾動檢討並精進各項防災措施與應變機制，密切掌握氣象及水情變化，必要時立即啟動應變機制，全力確保民生及產業用水穩定，降低災害對民眾生活之影響。

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