快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

懷特總經理李伊伶當選十大傑出女青年 父女傳承傳佳話

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
懷特新藥總經理李伊伶（右）當選「十大傑出女青年」。懷特新藥/提供
懷特新藥總經理李伊伶（右）當選「十大傑出女青年」。懷特新藥/提供

中華民國第27屆「十大傑出女青年」日前舉行頒獎典禮，懷特新藥（4108）總經理李伊伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」。

李伊伶的一父親、美吾華（1731）集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。

李伊伶以「非醫藥本科」背景跨足生醫產業，從基層業務做起，卻也將台大會計系的精確控管，以及美國卡內基美隆大學MBA的策略規劃，實踐於臨床開發和組織管理，同時憑藉「歸零學習」的韌性，築起橫跨商管與生醫的專業護城河。

面對癌友長期被忽視的臨床痛點，李伊伶帶領懷特團隊推動全球首款「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」新藥納入健保，創下植物新藥首例，至今守護超過2萬名癌友家庭。

她也主導公司與學會合作，編訂台灣首部「癌疲憊臨床治療指引」，並發表於國內外腫瘤權威期刊，改變醫界對癌症輔助治療的認知，並持續傳遞抗癌資訊。台灣市場之外，現也持續布局海外，持續擴大業務版圖。

李伊伶表示，此次獲獎是個人榮譽，更是社會責任與使命，未來會持續帶領團隊精進，為全人類健康貢獻心力，也讓世界看見台灣女性在生技領域的強大實力。

延伸閱讀

「十大傑出女青年」頒獎暨金鳳獎60周年慶 陳淑珠、張平沼蒞會祝賀

台寶生醫結盟全球第一名的梅約醫學中心 梅約技術入股成為台寶大股東

元智大學護理系首屆加冠典禮 培育新世代白衣天使

創台灣第一個手語劇團 「顧爸」顧玉山獲首屆台灣手語貢獻獎

相關新聞

新莊人口突破42萬 賴正鎰：挑戰三重、板橋核心區地位

鄉林不動產研究室指出，截至今年Q1，新莊人口已達42萬人，為新北市僅次於板橋的第二大行政區，隨著新莊副都心、體育園區、塭仔圳重劃區等建設推進，新莊推案量表現不亞於板橋，已經重回市場關注焦點。

捷運套房十大親民站點曝光 淡水月租最低不到萬元

台北租屋壓力居高不下，能找到租金親民、又鄰近捷運站的套房，成為不少通勤族與小資族最在意的租屋條件之一。永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點。其中，淡水站平均月租金9242元最為便宜，其次為頂埔站約12766元。

新北市「淡水海都祭」 於宏泰人壽海都廣場舉辦成功

新北市政府市場處上周末於宏泰人壽海都廣場舉辦「新北好市節－淡水海都祭」活動，宏泰人壽董事長李啓賢受邀出席活動啟動儀式，展現與新北市政府共同促進地方經濟繁榮的決心。

懷特總經理李伊伶當選十大傑出女青年 父女傳承傳佳話

中華民國第27屆「十大傑出女青年」日前舉行頒獎典禮，懷特新藥（4108）總經理李伊伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」。

北捷套房租金最親民十大站點曝 這站月租均價不到萬元

想租便宜捷運宅嗎？永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點，淡水站平均月租金9,242元最為便宜，其次為頂埔站約12,766元。

雄獅徵才搬上「海風號」列車！600人擴大招募 面試邊看海邊喝咖啡

全球旅遊市場邁入精緻化與分眾化，雄獅（2731）積極推動「生活產業化」戰略，將「體驗即生活」轉化為具體服務與創新應用，觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。