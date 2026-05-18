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懷特總經理李伊伶當選十大傑出女青年 父女傳承傳佳話
中華民國第27屆「十大傑出女青年」日前舉行頒獎典禮，懷特新藥（4108）總經理李伊伶以勤奮不懈、企業菁英當選今年「十大傑出女青年」。
李伊伶的一父親、美吾華（1731）集團董事長李成家在民國73年也曾當選十大傑出青年，父女先後當選十傑，傳為佳話。
李伊伶以「非醫藥本科」背景跨足生醫產業，從基層業務做起，卻也將台大會計系的精確控管，以及美國卡內基美隆大學MBA的策略規劃，實踐於臨床開發和組織管理，同時憑藉「歸零學習」的韌性，築起橫跨商管與生醫的專業護城河。
面對癌友長期被忽視的臨床痛點，李伊伶帶領懷特團隊推動全球首款「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」新藥納入健保，創下植物新藥首例，至今守護超過2萬名癌友家庭。
她也主導公司與學會合作，編訂台灣首部「癌疲憊臨床治療指引」，並發表於國內外腫瘤權威期刊，改變醫界對癌症輔助治療的認知，並持續傳遞抗癌資訊。台灣市場之外，現也持續布局海外，持續擴大業務版圖。
李伊伶表示，此次獲獎是個人榮譽，更是社會責任與使命，未來會持續帶領團隊精進，為全人類健康貢獻心力，也讓世界看見台灣女性在生技領域的強大實力。
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