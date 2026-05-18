快訊

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光業首創移動式徵才 雄獅海風號化身面試場域

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，雄獅預計延攬近百名新進人才。（圖／雄獅旅遊）
觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，雄獅預計延攬近百名新進人才。（圖／雄獅旅遊）

全球旅遊市場邁入精緻化與分眾化，雄獅（2731）旅遊集團積極推動「生活產業化」戰略，將「體驗即生活」轉化為具體服務與創新應用，觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學。

雄獅人力資源資深副總湯智堯：「雄獅持續朝向生活產業發展，我們招募的不只是員工，而是未來生活產業的策展人。」目前雄獅集團員工全球約2,800人，預計2026年全年度擴大招募600人，且人才需求已跳脫傳統觀光旅遊範疇，轉向「全領域人才」。

海風號徵才專列：沉浸式體驗與精準人才媒合

「海風號」招募活動採取創新的移動式體驗流程，活動由專人引導將應徵者分為４個梯次，分別從南港、新竹或台中站上下車，流程涵蓋列車美學介紹、社群互動分享、公司發展前景說明，並提供精緻咖啡點心與 IG 打卡互動遊戲。面試環節則安排於專屬車廂進行，讓應徵者在實際體驗產品核心價值的同時，完成職涯對話。透過此招募專列，預計延攬近百名新進人才，職缺範疇聚焦於產品行銷、通路業務、鐵道服務、國際布局與數位科技等關鍵領域。

驅動全球布局 雄獅以「五化」策略推動價值重塑 

面對如今全球化趨勢與企業差旅獎勵旅遊的強勁增長，傳統旅遊服務已難以滿足當前市場需求，因此雄獅以「五化」策略——數位化、全球化、專業經理人化、資本化、生活產業化為核心，全面推動人才升級。其中鎖定生成式 AI、數據分析及旅遊科技等領域，去年已密集推動 22 堂數位轉型課程，統計全年參與超過 1,600 人次，年度人才培訓經費投入近百萬元。此外，透過個人發展計畫（IDP）與跨部門輪調機制，同仁可跨足從資訊科技到頂級鐵道等多元場域，並透過年度績效調薪、獎酬制度提供具市場競爭力的薪資待遇，讓優秀人才的付出得到實質肯定。

雄獅海風號化身面試場域，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上。（圖／雄獅旅遊）
雄獅海風號化身面試場域，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上。（圖／雄獅旅遊）

雄獅集團員工全球約2,800人，預計2026年全年度擴大招募600人，且人才需求已轉向「全領域人才」。（圖／雄獅旅遊）
雄獅集團員工全球約2,800人，預計2026年全年度擴大招募600人，且人才需求已轉向「全領域人才」。（圖／雄獅旅遊）

延伸閱讀

Coupang 酷澎釋出數百名顧客服務職缺　深化在地營運布局 提升全台顧客體驗

藝珂集團東亞區資深副總裁陳玉芬專訪：掌握人本優勢 迎向AI時代的職場變革

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

麗晨「花果山」攜手職人品牌 策辦「盛放之上」空間展

相關新聞

新莊人口突破42萬 賴正鎰：挑戰三重、板橋核心區地位

鄉林不動產研究室指出，截至今年Q1，新莊人口已達42萬人，為新北市僅次於板橋的第二大行政區，隨著新莊副都心、體育園區、塭仔圳重劃區等建設推進，新莊推案量表現不亞於板橋，已經重回市場關注焦點。

捷運套房十大親民站點曝光 淡水月租最低不到萬元

台北租屋壓力居高不下，能找到租金親民、又鄰近捷運站的套房，成為不少通勤族與小資族最在意的租屋條件之一。永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點。其中，淡水站平均月租金9242元最為便宜，其次為頂埔站約12766元。

這樣合理嗎？ 北市兩行政區新舊屋價每坪價差飆破50萬元

房市買氣差，中古房價回檔下修，但新建案價格仍居高不下，新舊屋價差也大幅拉開。

北捷套房租金最親民十大站點曝 這站月租均價不到萬元

想租便宜捷運宅嗎？永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近一年套房租金最低前十站點，淡水站平均月租金9,242元最為便宜，其次為頂埔站約12,766元。

雄獅徵才搬上「海風號」列車！600人擴大招募 面試邊看海邊喝咖啡

全球旅遊市場邁入精緻化與分眾化，雄獅（2731）積極推動「生活產業化」戰略，將「體驗即生活」轉化為具體服務與創新應用，觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學。

車迷熱血沸騰！TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場

「2026年紐柏林24小時耐久賽」日本豐田集團(TOYOTA)會長豐田章男親自率領軍的車隊，再度挑戰被譽為「綠色地獄賽道」的紐柏林北賽道，以 GR Yaris 持續驗證 TOYOTA 在極限環境下的耐久實力與性能開發能力，引爆全球車迷都在問TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場？成各大汽車社群最熱門討論議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。