觀光業首創移動式徵才 雄獅海風號化身面試場域

全球旅遊市場邁入精緻化與分眾化，雄獅（2731）旅遊集團積極推動「生活產業化」戰略，將「體驗即生活」轉化為具體服務與創新應用，觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，首波活動即日起開跑，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學。

雄獅人力資源資深副總湯智堯：「雄獅持續朝向生活產業發展，我們招募的不只是員工，而是未來生活產業的策展人。」目前雄獅集團員工全球約2,800人，預計2026年全年度擴大招募600人，且人才需求已跳脫傳統觀光旅遊範疇，轉向「全領域人才」。

海風號徵才專列：沉浸式體驗與精準人才媒合

「海風號」招募活動採取創新的移動式體驗流程，活動由專人引導將應徵者分為４個梯次，分別從南港、新竹或台中站上下車，流程涵蓋列車美學介紹、社群互動分享、公司發展前景說明，並提供精緻咖啡點心與 IG 打卡互動遊戲。面試環節則安排於專屬車廂進行，讓應徵者在實際體驗產品核心價值的同時，完成職涯對話。透過此招募專列，預計延攬近百名新進人才，職缺範疇聚焦於產品行銷、通路業務、鐵道服務、國際布局與數位科技等關鍵領域。

驅動全球布局 雄獅以「五化」策略推動價值重塑

面對如今全球化趨勢與企業差旅獎勵旅遊的強勁增長，傳統旅遊服務已難以滿足當前市場需求，因此雄獅以「五化」策略——數位化、全球化、專業經理人化、資本化、生活產業化為核心，全面推動人才升級。其中鎖定生成式 AI、數據分析及旅遊科技等領域，去年已密集推動 22 堂數位轉型課程，統計全年參與超過 1,600 人次，年度人才培訓經費投入近百萬元。此外，透過個人發展計畫（IDP）與跨部門輪調機制，同仁可跨足從資訊科技到頂級鐵道等多元場域，並透過年度績效調薪、獎酬制度提供具市場競爭力的薪資待遇，讓優秀人才的付出得到實質肯定。

雄獅海風號化身面試場域，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上。（圖／雄獅旅遊）