新莊人口突破42萬 賴正鎰：挑戰三重、板橋核心區地位

鄉林不動產研究室指出，截至今年Q1，新莊人口已達42萬人，為新北市僅次於板橋的第二大行政區，隨著新莊副都心、體育園區、塭仔圳重劃區等建設推進，新莊推案量表現不亞於板橋，已經重回市場關注焦點。

其中，新莊體育園區占地約22公頃，場地規模接近台北市大安森林公園，集結棒球場、體育館、運動中心、綠地與大型活動場域，近年更因職棒與職籃比賽、演唱會等大型活動帶動人潮，加上新北環狀線跟中和新蘆線兩條捷運線的交會「頭前庄站」交通便利性，逐步形成新北市西區最具代表性的「體育娛樂生活圈」。

新北市為全台人口最多的都會區，家戶成長速度相當顯著。根據新北市民政局統計，截至今年第1季，新北市總家戶數達179萬5,059戶，較去年同期增加3萬5,986戶，年增率約2%。

各行政區中，家戶增長前五大行政區依序為淡水、土城、三重、板橋與新莊，顯示人口與居住需求持續往新北核心區域集中。

鄉林不動產研究室表示，現代人愈來愈重視健康與休閒，下班後打球、健身、慢跑已成為日常，國民運動中心與大型綠地周邊住宅價值明顯提升。市場調查顯示，鄰近運動中心與大型公園的住宅，通常較同行政區均價高出一成以上。

根據調查，新莊預售市場主流成交單價已站穩7字頭，包括「富都新玉」、「欣庄綻」、「三發易采」等預售案，成交單價已來到每坪70萬元以上，尤其是副都心及體育園區周邊新案，例如中原路的「國王大道KING PARK」的實價登錄最高價更是站穩8字頭，顯示運動休閒機能已成為房價溢價的重要支撐。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，央行在今年Q1已經放寬購買第二戶的換屋條件，讓剛性需求的房市，逐步回歸自住本質，購屋族不再只看價格，更重視生活品質、交通、公園、學區與休閒機能。

賴正鎰認為，喜好運動休閒及享受更多綠地空間的民眾，特別偏好新莊體育園區，尤其是具備成熟市區機能、捷運交通優勢與大型公共建設題材，加上新莊副都心商辦發展及塭仔圳約400公頃重劃開發，未來家戶成長力道可望持續攀升，甚至有機會挑戰三重、板橋等傳統核心區地位。

今年下半年，鄉林將回歸新莊，在新莊體育園區附近、新泰公園旁鴻福段推出新莊第五案，基地鄰近公園綠地，原址為家樂福超市，商圈機能成熟，對面即新泰國小，具備「六年免接送」學區優勢，且距離頭前庄捷運站650公尺，走路只要十分鐘即可抵達，因此尚未公開已吸引不少在地客提前詢問。