全家健康食飲飆破65億元 分眾便利飲控成零售新剛需

在整體消費市場趨向保守謹慎下，全家在快變動環境中仍看好四大慢變動商機：健康、便利、陪伴、永續。其中，在疫後保健意識日常化、超高齡社會延長健康餘命需求下，民眾對「健康食飲」、「分眾飲控」的需求持續攀升，去年「全家」相關品類營收已突破65億元，並展現兩年躍增三成的動能。

以健康趨勢為例，因數據監測裝置及預防醫學觀念普遍，健康需求走向高度個人化與生活化，因人而異的日常飲食調控習慣從小眾走向主流，成便利商店鮮食商品經營的新戰場。從業績數字觀察，原型食物、健康志向、植覺生活構成「全家」健康食飲三本柱，反映消費者對天然少加工、營養高蛋白、輕盈蔬食的剛性餐食需求已然成形。

「全家」健康商機布局早於2007年推出「夯番薯」展開，為超商原型熟食之濫觴，近年再推「夯馬鈴薯」、多口味型態蛋品，去年原型食物銷售破27億元。食安風暴引發消費者對添加物意識後，「全家」2014年推出「食在購安心」平台，至今仍為唯一可查詢所有銷售產品成分履歷的便利商店。2018年更全面導入慈悅認證之Clean Label標準，提供上千項潔淨鮮食與商品，為天然少負擔之健康餐食打下夯實基礎。

2019年健身輕食風潮興起，即食雞胸肉開始攻占超商貨架。同年「全家」即以健康志向為名、攜手專業營養師，推出不油不膩營養均衡的新型態餐盒。疫後，上班族午餐市場中健康餐盒迎來爆發潮，「全家」健康志向系列趁勢發展出運動應援、纖食應援之分眾產品線，至今已搶下鮮食便當類霸主位置，貢獻便當年業績達六成，年銷破12億元。「健身G肉餐盒」、「烤蛋白餐盒」、「美式雞丁餐盒」成為運動健身、飲食調控族之熱銷商品前三名。2023年則因應全球無肉飲食風潮崛起，推出自有蔬食品牌「植覺生活」，涵蓋飯糰、漢堡、三明治、義大利麵、便當等，成為消費者擁抱彈性蔬食生活型態的便利管道，去年整體業績突破8億元。

展望2026年，「全家」將以化身「健康解憂站」為策略目標，減輕忙碌消費者的飲控摩擦力。一為進行健康志向品牌之跨溫層鮮食包裝整合，消費者僅需認明健康志向四個字，並搭配既有第三方公證Clean Label少添加、全穀標章等，即可一眼對焦個人化需求。二為擴大會員APP「健康管理」功能之外部生態圈，精準推薦全方位、易實踐、多選擇的飲食保健對策。三為持續推出多元新商組，今年第2季起陸續上市：減糖烘焙、即食原型蔬菜、船井生醫與桂格穀飯等品牌聯名開發。