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北市新舊屋價差22萬元起跳 這兩區每坪落差逾50萬元最驚人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市 12 個行政區屋齡 5 年內新成屋與屋齡30 年以上老屋的平均單價，結果顯示，台北市新舊屋單坪價差以中正區最為驚人，目前中正區新成屋每坪成交均價約達每坪140.3萬元，老屋則約為每坪85.9萬元，二者價差高達54.4萬元、位居全市之冠；大安區則以每坪52.8萬元的價差緊追在後。中信房屋提供
中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市 12 個行政區屋齡 5 年內新成屋與屋齡30 年以上老屋的平均單價，結果顯示，台北市新舊屋單坪價差以中正區最為驚人，目前中正區新成屋每坪成交均價約達每坪140.3萬元，老屋則約為每坪85.9萬元，二者價差高達54.4萬元、位居全市之冠；大安區則以每坪52.8萬元的價差緊追在後。中信房屋提供

中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近一年台北市 12 個行政區屋齡 5 年內新成屋與屋齡30 年以上老屋的平均單價，結果顯示，台北市新舊屋單坪價差以中正區最為驚人，目前中正區新成屋每坪成交均價約達每坪140.3萬元，老屋則約為每坪85.9萬元，二者價差高達54.4萬元、位居全市之冠；大安區則以每坪52.8萬元的價差緊追在後。

至於台北市價差最小的行政區，則落在內湖區與萬華區，新舊屋每坪價差僅約22.9萬元與24.6萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，大安區與中正區是台北市「蛋黃中的蛋黃」，區域生活機能成熟、交通便利，更擁有明星學區、成熟商圈與完善的醫療資源，地段條件極佳。在精華區土地供給有限的情況下，只要有新建案推出，價格往往就會快速墊高，目前大安、中正的新成屋普遍每坪成交均價達140萬元以上。

莊思敏表示，雖然這兩區老屋價格本身也不便宜，但與新成屋相比，老屋仍顯得相對實惠，以目前每坪成交均價超過50萬元的價差來看，假設購買一間面積30坪左右的住宅，新舊屋總價甚至可能相差超過1,500萬元，對於重視預算與居住空間的自住客而言，屋齡較高的老屋無疑更具吸引力。

至於價差相對較小的萬華區與內湖區，莊思敏表示，這兩區向來是首購族與自住客的購屋熱區，區域中古屋供給量較大，加上區域生活機能成熟、房價基期相對合理，使得中古市場具備強韌的支撐力道。另一方面，近一年這兩區成交的新案多偏向親民定位，也進一步縮小了新舊屋之間的價格差距。

莊思敏指出，目前整體房市氣氛偏向保守，建商推案腳步已有放緩趨勢，未來新建案的供給量可能會持續收斂。相較之下，中古屋市場的產品類型更為多元，買方也能依照自身預算與居住需求慢慢挑選。

在價格方面，莊思敏表示，新建案受到土地取得成本、營建成本與原物料成本影響，建商對價格態度普遍較為堅持，即便市場降溫，也較難直接調降售價，大多以「送裝潢」、「送家電」等方式變相讓利；反觀中古屋市場，由於許多屋主取得時間較早、取得成本相對低，因此在定價上反而更具彈性，也更容易出現實質性的讓利空間。

北市

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