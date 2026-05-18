車迷熱血沸騰！TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場

「2026年紐柏林24小時耐久賽」日本豐田集團(TOYOTA)會長豐田章男親自率領軍的車隊，再度挑戰被譽為「綠色地獄賽道」的紐柏林北賽道，以 GR Yaris 持續驗證 TOYOTA 在極限環境下的耐久實力與性能開發能力，引爆全球車迷都在問TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場？成各大汽車社群最熱門討論議題。

今年「2026年紐柏林24小時耐久賽」因為Verstappen 這位現役F1車手參戰，挑戰全球最難，引起全球車迷高度關注，再次掀起賽車熱潮；另一個最吸睛車隊，則是豐田章男MORIZO (豐田章男賽車手別名)領軍車隊再度征戰，也是本次賽事最吸睛的隊伍，這位企業家也是賽車手，用行動跟全世界宣布TOYOTA GR GARAGE性能魅力。

2026 年紐柏林24小時耐久賽於5月17日正式落幕，豐田章男「透過賽車打造更好的車」的熱血跑車鬥魂理念不斷延續，令全球車迷熱烈討論的焦點，則是 TOYOTA 正在開發中的新世代旗艦超跑- GR GT 與賽車版本 GR GT3。

在2026年1月舉辦的 Tokyo Auto Salon 上，TOYOTA 首度正式公開 GR GT 與 GR GT3 原型車。這不僅象徵 TOYOTA 高性能車款邁入全新世代，更被視為品牌繼 Toyota 2000GT 與 Lexus LFA 後，再次挑戰世界頂尖超跑市場的重要代表作。

據了解，GR GT 的開發由豐田章男親自帶領團隊主導，延續其長年強調的「以賽道打造更好的車」理念。新車將搭載全新開發的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，並結合高性能電動馬達，形成新世代油電複合動力系統，預估綜效馬力將超過650匹，峰值扭力達86.7公斤，採用前置後驅設定，兼顧極致性能與操控樂趣。

外觀部分，GR GT 採用全鋁合金車架與低重心設計，大幅強化車體剛性與空氣力學效率。修長的車頭、寬闊的車身比例，以及充滿戰鬥氣息的空力套件，也讓不少車迷聯想到經典 GT 賽車與耐久賽車的設計風格。

業界專家認為，GR GT3 未來極有可能投入包括紐柏林24小時耐久賽在內的全球GT賽事，成為 TOYOTA 挑戰歐洲傳統性能品牌的重要戰略車款。隨著近年 TOYOTA 在 WRC、WEC、Super GT 與耐久賽事持續累積技術實力，GR GT 與 GR GT3 的問世，也被視為 TGR 品牌邁向全新高峰的重要里程碑。

對全球車迷而言，這不只是一輛新超跑的誕生，更代表著 TOYOTA 再次回到以熱血與夢想打造性能車的時代。從 GR Yaris 到未來的 GR GT3，Toyota Gazoo Racing 正持續用賽道精神，重新定義 TOYOTA 的性能魅力。

GR GT 的開發由豐田章男親自帶領團隊主導，延續其長年強調的「以賽道打造更好的車」理念。和泰汽車提供