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車迷熱血沸騰！TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
車迷熱血沸騰！TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場引爆全球期待。記者黃淑惠／攝影
車迷熱血沸騰！TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場引爆全球期待。記者黃淑惠／攝影

「2026年紐柏林24小時耐久賽」日本豐田集團(TOYOTA)會長豐田章男親自率領軍的車隊，再度挑戰被譽為「綠色地獄賽道」的紐柏林北賽道，以 GR Yaris 持續驗證 TOYOTA 在極限環境下的耐久實力與性能開發能力，引爆全球車迷都在問TOYOTA GR GT 超級跑車何時登場？成各大汽車社群最熱門討論議題。

今年「2026年紐柏林24小時耐久賽」因為Verstappen 這位現役F1車手參戰，挑戰全球最難，引起全球車迷高度關注，再次掀起賽車熱潮；另一個最吸睛車隊，則是豐田章男MORIZO (豐田章男賽車手別名)領軍車隊再度征戰，也是本次賽事最吸睛的隊伍，這位企業家也是賽車手，用行動跟全世界宣布TOYOTA GR GARAGE性能魅力。

2026 年紐柏林24小時耐久賽於5月17日正式落幕，豐田章男「透過賽車打造更好的車」的熱血跑車鬥魂理念不斷延續，令全球車迷熱烈討論的焦點，則是 TOYOTA 正在開發中的新世代旗艦超跑- GR GT 與賽車版本 GR GT3。

在2026年1月舉辦的 Tokyo Auto Salon 上，TOYOTA 首度正式公開 GR GT 與 GR GT3 原型車。這不僅象徵 TOYOTA 高性能車款邁入全新世代，更被視為品牌繼 Toyota 2000GT 與 Lexus LFA 後，再次挑戰世界頂尖超跑市場的重要代表作。

據了解，GR GT 的開發由豐田章男親自帶領團隊主導，延續其長年強調的「以賽道打造更好的車」理念。新車將搭載全新開發的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，並結合高性能電動馬達，形成新世代油電複合動力系統，預估綜效馬力將超過650匹，峰值扭力達86.7公斤，採用前置後驅設定，兼顧極致性能與操控樂趣。

外觀部分，GR GT 採用全鋁合金車架與低重心設計，大幅強化車體剛性與空氣力學效率。修長的車頭、寬闊的車身比例，以及充滿戰鬥氣息的空力套件，也讓不少車迷聯想到經典 GT 賽車與耐久賽車的設計風格。

業界專家認為，GR GT3 未來極有可能投入包括紐柏林24小時耐久賽在內的全球GT賽事，成為 TOYOTA 挑戰歐洲傳統性能品牌的重要戰略車款。隨著近年 TOYOTA 在 WRC、WEC、Super GT 與耐久賽事持續累積技術實力，GR GT 與 GR GT3 的問世，也被視為 TGR 品牌邁向全新高峰的重要里程碑。

對全球車迷而言，這不只是一輛新超跑的誕生，更代表著 TOYOTA 再次回到以熱血與夢想打造性能車的時代。從 GR Yaris 到未來的 GR GT3，Toyota Gazoo Racing 正持續用賽道精神，重新定義 TOYOTA 的性能魅力。

GR GT 的開發由豐田章男親自帶領團隊主導，延續其長年強調的「以賽道打造更好的車」理念。和泰汽車提供
GR GT 的開發由豐田章男親自帶領團隊主導，延續其長年強調的「以賽道打造更好的車」理念。和泰汽車提供

豐田章男親自主導開發TOYOTA GR GT對全球車迷而言，這不只是一輛新超跑的誕生，更代表著 TOYOTA 再次回到以熱血與夢想打造性能車的時代。記者黃淑惠／攝影
豐田章男親自主導開發TOYOTA GR GT對全球車迷而言，這不只是一輛新超跑的誕生，更代表著 TOYOTA 再次回到以熱血與夢想打造性能車的時代。記者黃淑惠／攝影

豐田 跑車 TOYOTA

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