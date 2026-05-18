快訊

女子獨攀志佳陽大山失聯18天 今200公尺深山谷找到遺體

新步訓部指揮官沒當過聯兵旅長 戰時能否指揮作戰？

北京驚現山寨「一蘭」拉麵 還標榜創業於大飢荒年代

聽新聞
0:00 / 0:00

這樣合理嗎？ 北市兩行政區新舊屋價每坪價差飆破50萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市街景。中信房屋提供
台北市街景。中信房屋提供

房市買氣差，中古房價回檔下修，但新建案價格仍居高不下，新舊屋價差也大幅拉開。

中信房屋彙整實價資料，統計近一年台北市屋齡5年內新屋與屋齡30年以上老屋的平均單價，結果顯示，台北市有兩個行政區新舊屋單坪價差高達50萬以上，

中正區最驚人，目前中正區新成屋平均單價已達每坪140.3萬元，老屋約為每坪85.9萬元，二者價差達54.4萬元、位居全市之冠。大安區則以52.8萬元的價差緊追在後。

至於台北市價差最小的行政區，則落在內湖區與萬華區，新舊屋每坪價差僅約22.9萬元與24.6萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去經驗，同區域內的新舊屋價一坪價差頂多二、三十萬元，大安、中正區新舊屋每坪價差超過50萬，明顯新建案的價格已處於高檔，在目前市場景氣趨緩、民眾追價意願有限的情況下，這類高價新建案未來恐怕將面臨更大的去化壓力。

莊思敏指出，大安區與中正區是台北市「蛋黃中的蛋黃」，區域生活機能成熟、交通便利，更擁有明星學區、成熟商圈與完善的醫療資源，地段條件極佳。在精華區土地供給有限的情況下，只要有新建案推出，價格往往就會快速墊高，目前大安、中正新成屋的成交單價普遍都已經來到每坪140萬元以上。

雖然這兩區老屋價格本身也不便宜，但與新成屋相比，老屋仍顯得相對實惠，以目前每坪超過50萬元的價差來看，假設購買一間面積30坪左右的住宅，新舊屋總價甚至可能相差超過1,500萬元，對於重視預算與居住空間的自住客而言，屋齡較高的老屋無疑更具吸引力。

至於價差相對較小的萬華區與內湖區，莊思敏表示，這兩區向來是首購族與自住客的購屋熱區，區域中古屋供給量較大，加上區域生活機能成熟、房價基期相對合理，使得中古市場具備強韌的支撐力道。另一方面，近一年這兩區成交的新案多偏向親民定位，也進一步縮小了新舊屋之間的價格差距。

莊思敏指出，目前整體房市氣氛偏向保守，建商推案腳步已有放緩趨勢，未來新建案的供給量可能會持續收斂。相較之下，中古屋市場的產品類型更為多元，買方也能依照自身預算與居住需求慢慢挑選。

在價格方面，新建案受到土地取得成本、營建成本與原物料成本影響，建商對價格態度普遍較為堅持，即便市場降溫，也較難直接調降售價，大多以「送裝潢」、「送家電」等方式變相讓利；反觀中古屋市場，由於許多屋主取得時間較早、取得成本相對低，因此在定價上反而更具彈性，也更容易出現實質性的讓利空間。

近一年台北市各行政區新舊屋價格對比。中信房屋提供
近一年台北市各行政區新舊屋價格對比。中信房屋提供

延伸閱讀

股市獲利助漲房市 央行緊盯

房屋稅籍戶數 十年增二成

全民瘋台股 建商也搶進

全民炒股建商也瘋股！皇翔建設投資台積電等獲利逾7.7億 超過首季財報

相關新聞

這樣合理嗎？ 北市兩行政區新舊屋價每坪價差飆破50萬元

房市買氣差，中古房價回檔下修，但新建案價格仍居高不下，新舊屋價差也大幅拉開。

全民炒股建商也瘋股！皇翔建設投資台積電等獲利逾7.7億 超過首季財報

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，去年至今，台股漲勢亮眼，不僅全民炒股，就連置產客的資金也在股市，甚至蓋房子的建商和從業人員也愛投資台股。

散裝運力吃緊 運價反彈

美伊戰事延燒，導致散裝船受困，在中國大陸需求逐步回溫下，運力供給更趨緊張；另外，市場對美伊、俄烏和平抱持期待，原先觀望的買盤擔憂運價進一步飆升，近期已陸續進場租船，國內指標航商慧洋、裕民受關注。

散裝船市場供需波動加劇 慧洋、裕民、台航、新興受惠

散裝船市場供需波動加劇，航商船隊配置與營運策略不同，業績差異加大。慧洋-KY、裕民及台航掌握現貨市場變動行情，被視為散裝船上揚受惠族群；至於新興為國內業者中擁有最多油輪業者，受到資金青睞。

兩岸靚人物／雷鳥創新創辦人李宏偉 精益創業 押注AR眼鏡

由大陸電子製造商TCL電子鎖孵化的「雷鳥創新」，成立僅數年即登全球AR眼鏡市占第一，並完成逾人民幣10億元C+輪融資。創辦人李宏偉以工程與產品背景主導公司發展，強調自主研發與長期投入的核心理念，並以「精益創業」快速迭代產品的營運模式，押注AR眼鏡成為下一代智慧型裝置。

經濟選書／土地制富 香港財閥暴利密碼

在一般情況下，世界上的任何一家公司，只要能在扣除貨物成本、薪資、稅負及其他所有開支後，將約10％的收入轉化為利潤，就算是財務穩健了。但對那些極成功的企業來說，尤其是在蓬勃發展的新興產業中占有獨特地位的公司，利潤往往更高。微軟在過去30年平均淨利率達到28％。台積電自1992年以來，平均淨利率更高達34％。這兩家公司每年都投入數百億美元於研發，以捍衛其技術優勢：因為一旦稍有落後，就可能對其豐厚的利潤造成致命打擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。