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保瑞搶攻全球前20大藥廠客戶再下一城 第一階段訂單可年增20%總生產量

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）18日宣布，與全球前20大知名跨國藥廠簽署「10+2」年的百億等級重要製造協議，雙方將透過保瑞全球製造網絡，提供涵蓋開發、製造、包裝至分析服務的一站式支援，該客戶將成為保瑞CDMO前三大客戶，進一步提升前20大藥廠營收占比至超過四成。

此次合作不僅進一步強化保瑞作為國際藥廠長期CDMO策略夥伴的定位，也象徵台灣製藥業已升級為可承接全球藥廠供應鏈重組、跨區域製造與高規格法規要求的全球化製藥服務平台。

保瑞表示，集團全球製造網絡涵蓋多劑型、多區域與多功能製造服務；此協議將發揮保瑞最具優勢的全球製造布局，尤其位於美國明尼蘇達州的Maple Grove廠區，預計將成為首波承接客戶製造需求的據點，該廠在簽約後共有14個分子案量，其中量產分子超過一半，較去年底大幅提升。

Maple Grove廠專注於大規模口服固體劑型（OSD）製造，自保瑞收購Upsher-Smith後自內部切分，即成為集團揮軍美國本土製造與全球CDMO市場的重要大規模量產基地。依目前規劃，待完成約技術轉移後，第一階段訂單可為保瑞全年增加約20%的總生產量。

保瑞近年透過併購、整合與跨國產能配置，逐步建立橫跨台灣、加拿大與美國的全球製造網絡。目前集團全球布局共11座製造廠區，包括台灣五座、加拿大一座及美國五座，產品與製造能力涵蓋口服固體製劑、液體、半固體、眼科製劑，並延伸至無菌針劑與大分子CDMO服務，形成可支援國際藥廠委託開發暨製造需求的多劑型、多區域平台架構。

近年受地緣政治、供應鏈安全及美國在地製造趨勢影響，國際藥廠更加重視供應鏈韌性、多區域備援、製造合規能力與長期穩定供應。保瑞在北美擁有六座製造據點，並同步保有台灣廠區在口服固體、眼科製劑、高複雜度製劑與開發製造上的基礎，可依客戶需求進行跨廠區分工，提供更具彈性的產能配置與製造解決方案。

保瑞表示，目前全球製藥產業正加速推動供應鏈韌性重構與美國在地製造。根據調研機構Pharmaceutical Technology報導，2025年以來全球製藥企業宣布超過2,700億美元的美國本土投資計畫，約80%的全球製造商正考慮採取在岸或近岸生產策略。

另據Fortune Business Insights資料，全球CDMO市場規模預估將由2025年的2,550.1億美元，成長至2032年的4,652.4億美元，年複合成長率達9%；其中，2025年北美市場占比預估達38.5%，顯示北美製造與委託開發製造需求仍為全球CDMO市場的重要成長核心。

保瑞全球製造網絡已涵蓋多元劑型與跨區域製造能力，其中Maple Grove廠為美國本土口服固體劑型大型量產基地，結合加拿大密西沙加廠、馬里蘭州巴爾的摩無菌針劑廠、泰福生技聖地牙哥大分子CDMO廠，以及台灣竹南、中壢、台南等廠區，逐步形成「北美大量製造為核心、台灣利基訂單增動能」的跨區域協同架構。

保瑞表示，此一布局使公司能提供從配方開發、臨床與商業化製造到序列化包裝的全流程服務，並在全球藥廠日益重視多廠區備援、技術轉移效率與法規合規一致性的趨勢下，建立差異化競爭優勢。隨著國際藥廠加速重新配置供應鏈，具備北美在地產能、亞洲製造基礎及多劑型整合能力的CDMO業者，將更有機會承接長期合作訂單與大型製造專案，保瑞後續全球CDMO接單與跨國製造網絡綜效值得期待。

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