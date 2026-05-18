散裝船市場供需波動加劇 慧洋、裕民、台航、新興受惠

散裝船市場供需波動加劇，航商船隊配置與營運策略不同，業績差異加大。慧洋-KY（2637）、裕民（2606）及台航（2617）掌握現貨市場變動行情，被視為散裝船上揚受惠族群；至於新興（2605）為國內業者中擁有最多油輪業者，受到資金青睞。

法人分析，裕民、慧洋-KY與台航憑藉船隊年輕及靈活營運策略勝出，透過優化船隊配置與租約組合，彈性調整現貨與長約比重，提升抗波動能力。至於新興航運則因擁有油輪船隊，在油輪供給趨緊預期下，成為近期航運高人氣題材股。

慧洋-KY為國內散裝船舶數量最多的業者，船隊策略方面，今年預計交付八艘新船，並持續汰換營運效率較低的老舊船舶，未來效益可望逐步反映在獲利表現。

裕民在船隊布局方面，以長、短租靈活搭配，運價上揚也會反映在獲利成績；目前共有13艘新造船訂單，預計自2026年起陸續交付，有助提升長期營運動能。