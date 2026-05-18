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散裝運力吃緊 運價反彈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰事延燒，導致散裝船受困，在中國大陸需求逐步回溫下，運力供給更趨緊張；另外，市場對美伊、俄烏和平抱持期待，原先觀望的買盤擔憂運價進一步飆升，近期已陸續進場租船，國內指標航商慧洋、裕民受關注。

上述兩大關鍵因素帶動散裝船運價明顯反彈，近一個月來，海岬型船舶日租金領軍上揚50%，巴拿馬型日租金上漲31%，輕便極限型船舶漲幅也達18%。

全球散裝船市場原本就受國際海事組織（IMO）對於船舶碳排標準要求愈來愈嚴波及，面臨運力供給不足問題，只是今年初需求偏弱，第1季運價低於去年第4季、但比去年同期成長，運價未能充分反映市場供需長期吃緊；近期市場押注俄烏戰爭、美伊衝突降溫，期待和平紅利浮現，因此先卡位散裝艙位，進而推升散裝船運價逐步走強。

以各船型表現來看，海岬型船舶近一周日租金上漲3.7%，近一個月漲幅高達50%，日租金已來到4.5萬美元；巴拿馬型船舶日租金約2.3萬美元，近一周漲幅最強、達14%，近一個月上漲31%；輕便極限型船舶日租金則為1.76萬美元，周漲幅2.8%、月漲幅18%。

散裝船 運價 租金

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