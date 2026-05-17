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全民炒股建商也瘋股！這家投資台積電等獲利逾7.7億 超過首季財報

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全民炒股建商也瘋股！皇翔建設投資台積電等獲利逾7.7億 超過首季財報

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
皇翔建設投資台積電、台達電、南亞科、旺宏四檔股票，累計交易金額超過126億元、遠超過今年4月以34.579億元購入土城頂福段約3,359.54坪地，交易台股資金遠超過購地。取自皇翔建設官網
皇翔建設投資台積電、台達電、南亞科、旺宏四檔股票，累計交易金額超過126億元、遠超過今年4月以34.579億元購入土城頂福段約3,359.54坪地，交易台股資金遠超過購地。取自皇翔建設官網

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，去年至今，台股漲勢亮眼，不僅全民炒股，就連置產客的資金也在股市，甚至蓋房子的建商和從業人員也愛投資台股。

何世昌指出，當前房市買氣僅剩自住客戶，不過與先前不同的是，目前有自住需求的買方，因有充裕時間在市場找好屋，加上相當了解自身需求，因此當前自住客的成交精準度至少較去年提高一到二成。

觀察公開資訊觀察站訊息，上市櫃投資台股有道的指標建商之一為皇翔建設（2545），為有效運用手中資金，從2020年全民瘋「航海王時期」就開始投資台股；去年至今，更是持續不斷投資台積電（2330）、台達電（2308）等優質企業。

今年截至5月15日為止，皇翔建設光是投資台積電、台達電、南亞科（2408）、旺宏（2337）四檔股票，累計交易金額超過126億元、遠超過今年4月以34.579億元購入土城頂福段約3,359.54坪地，交易台股資金遠超過購地。

其中光是4月23日、28日兩日購買台積電股票，一口氣就各砸了10.49億元、12.7億元。

總計今年以來，皇翔建設20筆處分台積電、台達電、南亞科等股票交易，總共獲利7.7279億元，其中最高一筆獲利在5月7日處分台達電持股，處分持股獲利高達9,416.2萬元。

皇翔建設投資台股不僅大獲全勝，獲利更大舉超越首季虧損448.6萬元、每股淨虧0.01元，皇翔投資部門堪稱績效超強「另類投顧」。

皇翔 台股 台積電

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