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法巴：乾淨能源捲土重來不是因為ESG 而是大幅受惠於AI需求強勁

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

乾淨能源捲土重來，重點不再是永續題材，而是AI需求強勁。法人指出，在人工智慧（AI）應用普及推升電力需求風暴式成長的背景下，能源供應不再只是支撐經濟的基礎，更是決定科技發展速度的關鍵因素。

法巴乾淨能源股票基金經理人傅格曼（Ulrik Fugmann）指出，AI發展已是不可逆的趨勢。根據麥肯錫調查，2025年已有超過88%的大型企業至少在一個部門導入AI，遠高於2022年時的50%。

美國總統川普對乾淨能源有疑慮，要減少補貼，但自去年初川普就任以來，法巴乾淨能源股票基金反而上漲一倍。傅格曼指出，這主要是因為AI引爆電力需求。另外，地緣政治激勵各國推動能源多元分散，乾淨能源成本降低，也都有利於替代能源股價表現出色。

傅格曼引用輝達執行長黃仁勳的比喻，說明電力在AI發展中的核心地位，「AI發展就像一個五層蛋糕，最底層是能源。」電力是整個AI運算體系的地基，電力決定算力。不論晶片速度有多快、模型有多強，如果沒有穩定的電力供給，一切都是空中樓閣。

傅格曼強調，電力需求呈現爆炸性成長，讓既有發電量不堪負荷。麥肯錫2024年報告已預估，美國資料中心用電量於2023-2030年成長約四倍，占全美電力需求比重由3.7%上升至11.7%，擴充電力為燃眉之急。

不過，傅格曼指出，傳統電力建設如天然氣、核能等新建廠從動工到供電往往需要6-12年，緩不濟急。相比之下，太陽能加儲能的組合建置時間僅需12-18個月，是當前可快速補充電力缺口且具成本效益的選項。高盛2025年12月報告預估，2026-2028年，太陽能與風力新增裝置容量在美國市場將繼續主導地位。

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