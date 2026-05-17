兩岸靚人物／雷鳥創新創辦人李宏偉 精益創業 押注AR眼鏡

由大陸電子製造商TCL電子鎖孵化的「雷鳥創新」，成立僅數年即登全球AR眼鏡市占第一，並完成逾人民幣10億元C+輪融資。創辦人李宏偉以工程與產品背景主導公司發展，強調自主研發與長期投入的核心理念，並以「精益創業」快速迭代產品的營運模式，押注AR眼鏡成為下一代智慧型裝置。

連兩季蟬聯全球龍頭

雷鳥創新成立於2021年10月，該公司今年在1月宣布，已完成超過人民幣10億元的C+輪融資，由中國移動、中國聯通旗下基金聯合投資，這也是大陸主流營運商首次共同投資智能眼鏡。

身為雷鳥創新創辦人兼執行長的李宏偉，大學就讀北京航空航天大學工商管理專業，大學畢業後考入北京大學計算機系、加入北大微處理器研發中心實驗室，其就學經歷同時累積了商業與技術的跨領域能力。

李宏偉最初在網路設備供應商思科工作，當時負責數據中心和家庭IoT終端相關領域，之後進入愛奇藝主導開發電視相關業務。2016年開啟首次創業之路，瞄準做電視瀏覽器。

2018年，李宏偉意識到電視廠商在流量分配中扮演重要角色後決定加入TCL集團，2021年成立雷鳥創新，2022年推出消費級XR眼鏡，同年登上電商熱銷商品榜，並持續專注於近眼光學顯示、AI大模型、人機交互及場景生態等領域。

2024年，雷鳥創新的海外收入占比已超過三成，版圖遍布北美、歐洲、日韓等地。根據調查機構Counterpoint數據顯示，雷鳥創新2025年第3季度在全球的市占率已達24%，並連續兩季蟬聯全球AR智能眼鏡市場第一。

逾80%核心技術本土化

面對全球智能眼鏡市場升溫，李宏偉對於大陸AR眼鏡技術的發展極具信心，他曾表示，公司始終堅持長期投入與自主研發的理念，目前已有超過80%的核心技術實現本土化。他也相信，再過三到五年，AR眼鏡將不再是少數人的嘗鮮，而是像智慧型手機一樣，成為每個人生活的一部分。

在許多訪問中，李宏偉對AR眼鏡技術和公司發展藍圖都有深刻著墨。有分析指出，產品經理出身的李宏偉向來是同事眼中「有天賦還又努力」的創業者代表，而他也依然保持著「80後」創業者的拚搏精神。

李宏偉曾在早期的一次訪問中提到，公司做任何產品和商業模式的決策時，都難以保證一定是對的，即使是參考其他模式，也可能產生很多變化，只有精益創業，才能百戰不殆，「不知道會不會成功，但在戰略思考之下，努力試一試」。