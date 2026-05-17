快訊

直擊／Selina屢傳懷二寶 真實身形現蹤了

孫安佐恐是團伙犯罪 狄鶯哭喊「兒是天才」…律師轟放錯重點

北捷信義東延段初勘過關！4缺失改完送交通部履勘 最快6月底通車

聽新聞
0:00 / 0:00

和泰車跨海應援紐柏林24小時耐久賽 近千車迷擠爆GR Garage林口

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
除了賽事直播應援外，活動現場亦規劃多項互動體驗，包括GR性能車展示、賽車文化介紹，讓車迷在觀賽之餘，也能近距離感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與賽道文化魅力。黃淑惠攝
除了賽事直播應援外，活動現場亦規劃多項互動體驗，包括GR性能車展示、賽車文化介紹，讓車迷在觀賽之餘，也能近距離感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與賽道文化魅力。黃淑惠攝

和泰集團深懂賽車迷的熱血與期待！一年一度的紐柏林24小時耐久賽於5月16日至17日登場，這項賽事向來被視為全球汽車品牌實戰鍛鍊的最高殿堂之一。和泰車特別於GR Garage林口店盛大舉辦「紐柏林24小時耐久賽應援活動」，跨海連線德國賽場，吸引近千名車迷齊聚熱血應援，現場吶喊聲不斷，氣氛沸騰。

全球最大汽車集團豐田汽車會長、同時也是賽車手的豐田章男，繼去年親自率領Rookie Racing車隊挑戰紐柏林24小時耐久賽後，今年再度親自領軍參戰，也讓台灣車迷高度關注賽事發展。

為讓國內車迷同步感受世界級賽事魅力，和泰車特別於林口GR Garage舉辦跨海實況連線應援活動，兩天累計吸引近千名車迷到場，共同見證Rookie Racing車隊與Gazoo Racing挑戰世界頂級耐久賽的重要時刻。隨著賽車手在賽道上的激烈競逐，現場氣氛熱烈沸騰，加油聲與歡呼聲此起彼落，將活動氣氛推向最高點。

作為全球規模最大的GR Garage據點，GR Garage林口店開幕一年多以來，已累積超過2萬名消費者到店參觀、交流與體驗改裝文化，不僅成為台灣車迷交流的重要聚點，也成功帶動更多消費者對賽車運動與性能車文化的關注與熱情。

活動期間，現場更透過與德國紐柏林賽道即時連線，讓台灣車迷同步感受賽事緊張刺激的氛圍。即使面對深夜時差，車迷熱情依舊不減，應援聲浪持續不斷，展現高度凝聚力與對賽車文化的支持。

紐柏林24小時耐久賽向來被視為全球汽車品牌技術與耐久實力的試煉場，賽道因高低起伏劇烈、彎道複雜聞名，更有「綠色地獄」之稱。透過24小時不間斷的極限挑戰，車廠不僅驗證車輛耐久性能與操控表現，也藉此累積大量寶貴數據，進一步回饋至量產車開發與產品精進，落實「從賽道到道路」的品牌理念。

除了賽事直播應援外，現場也規劃多項互動體驗，包括GR性能車展示、賽車文化介紹、改裝商品展示、互動遊戲及限定周邊活動等，提供民眾沉浸式賽車體驗，讓車迷在觀賽之餘，也能近距離感受GR品牌所傳遞的熱血駕馭精神與賽道文化魅力。

和泰車表示，未來將持續透過GR Garage平台深化台灣汽車運動文化推廣，並結合GR品牌精神，讓更多消費者接觸並體驗源自賽道的性能魅力，持續為台灣車迷打造更完整、更具熱情的汽車生活體驗。

日本豐田汽車會長豐田章男再戰綠色地獄，和泰車林口GR Garage舉辦紐柏林24小時耐久賽應援活動，近千名車迷跨海連線熱血應援。黃淑惠攝
日本豐田汽車會長豐田章男再戰綠色地獄，和泰車林口GR Garage舉辦紐柏林24小時耐久賽應援活動，近千名車迷跨海連線熱血應援。黃淑惠攝

全球最大汽車集團豐田汽車會長豐田章男繼去年親自帶領Rookie Racing車隊挑戰之後，再度親自領軍參戰紐柏林24小時耐久賽，台灣眾多車迷高度關注。黃淑惠攝
全球最大汽車集團豐田汽車會長豐田章男繼去年親自帶領Rookie Racing車隊挑戰之後，再度親自領軍參戰紐柏林24小時耐久賽，台灣眾多車迷高度關注。黃淑惠攝

和泰車 德國 賽車手

延伸閱讀

2026 Panasonic台北城市路跑賽即日起開放報名 想得美不如跑的好！持續擴大跑步族群的參與 用行動實踐美好生活

賽車／周雋庭奪利曼歐洲系列賽冠軍 自稱台灣第一人

紳士路騎澎湖登場 近200重機跨海參與感受海島風光

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

相關新聞

和泰車跨海應援紐柏林24小時耐久賽 近千車迷擠爆GR Garage林口

和泰集團深懂賽車迷的熱血與期待！一年一度的紐柏林24小時耐久賽於5月16日至17日登場，這項賽事向來被視為全球汽車品牌實戰鍛鍊的最高殿堂之一。和泰車特別於GR Garage林口店盛大舉辦「紐柏林24小時耐久賽應援活動」，跨海連線德國賽場，吸引近千名車迷齊聚熱血應援，現場吶喊聲不斷，氣氛沸騰。

新北簡化竣工圖申請流程 6、7樓老公寓公安申報更便利

新北市工務局為提升民眾辦理建築物公共安全申報效率，宣布優化「影印建築圖說（竣工圖）」申請流程，透過整併表單與簡化文件，大幅縮短申辦時間，近期需辦理公安申報的無管理委員會6至7層樓建築物住戶，未來申請也將更便利。

顯而立見／判斷 AI 時代人才的標準

現在這時代，AI的速度驚人。寫一份報告，它幾秒鐘就能完成；準備提案，它立刻排出漂亮的架構。而當技能和效率逐漸被壓縮到工具層面，人類還剩下什麼價值？很多朋友問我，假設履歷、作品甚至面試回答都可能是AI生成的，我們該如何判斷一個人是不是人才？

綠能建置進度 穩步前行

經濟部指出，我國綠能建置進度穩健，截至2026年2月底，太陽光電累計裝置容量達15.68 GW，離岸風電3月併網已達4.5 GW，預估今年底達5.3 GW。

智慧經營／漢來美食董事長林淑婷：AI賦能 優化食材運用

漢來美食董事長林淑婷掌舵20個餐飲品牌、52家餐廳，她從基層出發，不但把餐飲做到味蕾的滿足，更做到人脈的長線經營，漢來美食的每家餐廳都有濃濃的人味，這位堅毅的女性領導者，近來正為漢來注入最冷靜、最精準的能量——AI賦能。

國1甲動土！ 卓榮泰：805億元打造桃園交通新動脈

行政院長卓榮泰11日出席「國道1號甲線新建工程」動土典禮時表示，該工程總經費805.86億元，預計4至5年內完工，未來可同時紓解桃園機場交通壓力、強化貨運與區域路網、支撐航空城發展，並分擔國道2號約20%的機場車流，是帶動桃園整體發展的重要交通建設。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。