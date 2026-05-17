經濟選書／土地制富 香港財閥暴利密碼

在一般情況下，世界上的任何一家公司，只要能在扣除貨物成本、薪資、稅負及其他所有開支後，將約10％的收入轉化為利潤，就算是財務穩健了。但對那些極成功的企業來說，尤其是在蓬勃發展的新興產業中占有獨特地位的公司，利潤往往更高。微軟在過去30年平均淨利率達到28％。台積電自1992年以來，平均淨利率更高達34％。這兩家公司每年都投入數百億美元於研發，以捍衛其技術優勢：因為一旦稍有落後，就可能對其豐厚的利潤造成致命打擊。

2026-05-17 23:33