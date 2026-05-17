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經濟選書／土地制富 香港財閥暴利密碼

經濟日報／ 麥克・伯德
《土地制富》書封。 天下雜誌╱提供
《土地制富》書封。 天下雜誌╱提供

在一般情況下，世界上的任何一家公司，只要能在扣除貨物成本、薪資、稅負及其他所有開支後，將約10％的收入轉化為利潤，就算是財務穩健了。但對那些極成功的企業來說，尤其是在蓬勃發展的新興產業中占有獨特地位的公司，利潤往往更高。微軟在過去30年平均淨利率達到28％。台積電自1992年以來，平均淨利率更高達34％。這兩家公司每年都投入數百億美元於研發，以捍衛其技術優勢：因為一旦稍有落後，就可能對其豐厚的利潤造成致命打擊。

然而，說到賺錢能力，獲利豐厚的科技巨擘仍比香港地產開發商遜色。香港房地產龍頭新鴻基地產，自1990年以來平均淨利率高達48％。它與香港同業不僅是全香港、全亞洲，更是全世界最賺錢的幾家企業。香港大型開發商及他們那些富可敵國的老闆，並非掌握了某種全世界都學不來的獨門建築技術。他們數十年來持續獲得驚人暴利，其實是這座城市中強勢寡頭壟斷長期存在的結果。

台積電 微軟 香港

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