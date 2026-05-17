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數位行銷／服務即行銷 體現品牌專業

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

在傳統的商業邏輯中，行銷與服務一直被視為兩個截然不同的階段。行銷負責在售前點燃慾望，服務則在售後收拾殘局。然而，隨著人工智慧從單純的諮詢工具進化為具備執行力的生活代理人，行銷的最高境界將不再是說服人們購買，而是透過無微不至的服務，讓交易在不經意間自然發生。

這種轉變的核心，在於價值交付的時機。過去，品牌總是先承諾價值，等消費者付錢後才兌現價值；但如今，領先的品牌會選擇先透過AI助理提供具備實質幫助的服務。

這種服務本身就是最強大的行銷媒介。當一個品牌能協助用戶解決工作上的瑣事、管理健康數據，或是優化學習路徑時，它已經在用戶的生活中建立了不可替代的依賴性。

此時購買不再是受廣告誘惑的衝動，而是為了延續這種高效生活品質的必然選擇。

簡單來說，我們可以將這種趨勢稱為助理化行銷。想像你正在經營一個線上教育品牌，現在你不再需要投入大量預算去投放課程廣告。你可以提供一個免費的AI學習教練，這個教練能根據使用者的日常作息、理解程度，自動規劃每天的學習進度，並在使用者遇到困難時即時指導。當這個AI助理陪伴使用者度過最煎熬的學習階段並取得成果時，使用者對於進階付費服務的接受度將會趨近於百分之百。話說回來，這也就是服務即行銷：解決問題的過程，就是最精準的口碑傳播。

這種模式之所以能成為主流，是因為它擊中了現代人的資訊疲勞。在一個廣告無孔不入的年代，人們對被推銷這件事具備天然的免疫力，但對於被幫助則永遠保持開放。當品牌將行銷預算從廣告版位轉移到開發更聰明、更貼心的服務系統時，其實是在建立更深層的契約關係。企業要具備的是極強的系統化整合能力，能將後端的專業知識庫與前端的人工智慧互動深度結合，讓每一次的服務都能體現品牌的專業深度。

這也意味著，未來的行銷人必須具備產品經理的思維。我們不能只關注商品文案是否動人、廣告圖片是否吸睛，更要關注服務流程是否順暢、AI回應是否具備同理心？行銷的工作不再只是把人領進門，而是要參與產品的設計，確保使用者在體驗產品的每一秒鐘，都能感受到品牌所主張的價值。如果服務做得不夠極致，再華麗的行銷辭令都將顯得蒼白無力。

此外，服務即行銷還帶來了一個重要的數據優勢：它能讓品牌獲得最真實的第一方行為數據。當使用者與您的AI助理進行深度互動時，他們所提供的資訊不再是為了抽獎而填寫的假資料，而是真實的需求、困擾與偏好。這些數據回流到系統後，能進一步優化服務品質，形成一個正向的螺旋。這種基於服務而產生的數據循環，將成為品牌最珍貴的競爭資產。

總結來說，現今的市場將不再容忍吵鬧的推銷員。未來的勝出者，將是那些隱身在幕後、默默為用戶解決問題的守護者。品牌不再追求在螢幕上閃爍，而是追求在用戶的生活中扎根。

當服務做得足夠好，行銷就會變成一種無感的背景音，雖然安靜，卻無處不在。這不僅僅是技術的演進，更是商業文明的進化，也就是將行銷從干擾，轉化為純粹的利他行為。

人工智慧 廣告

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