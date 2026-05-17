點子農場／伊比鳩魯的原食餐桌

每個月，我和好友Nancy都會邀幾位朋友來「原食餐桌」聚聚。除了一起享用原型原味無人工潻加物的原食，也聊聊飲食的美學、哲學、文學和科學。

2,500年前，希臘哲學家伊比鳩魯在雅典郊外租了一座小花園，每天邀請朋友圍桌共餐。吃的是簡單的原型食物，麵包、橄欖、乳酪。但那張餐桌上發生的對話，卻成了西方哲學史上最溫柔也最深刻的思想河流。

伊比鳩魯說，真正的快樂不在於感官的極致，而在於簡單、真實、與好友共享。

2,500年後，我們重新搬出了這張「原食餐桌」。每次聚會，都會聊到一個殘酷的現實：台灣是美食之島，很多人引以為傲。但在這個驕傲的背面，藏著一個長期被刻意忽視的結構性危機。台灣的洗腎率長期居全球前列，糖尿病發病率持續攀升，代謝症候群幾乎成了現代台灣人的集體宿命。

這些數字背後，有多少是飲食出了問題？有多少是我們每天三餐不知不覺吃進去的化學負擔？

更深層的問題在於，這不只是個人選擇的失敗，而是一場系統性的結構犯罪。當CP值成為飲食的最高信條，廉價食材只能靠添加物粉飾太平，消費者在資訊不對等的黑暗中，根本沒有選擇食物的能力。沒有知識，就沒有選擇；沒有選擇，就只能繼續自殘。

面對這樣的困境，有人呼籲修法，有人要求加強稽查，有人寄望於企業良心。這些都是必要的，但都不是根本。

根本的解，是飲食教育。

一個社會的飲食文化，從來不是法律規定出來的，而是一代一代的餐桌教育積累出來的。法國人知道如何辨別好奶酪，日本人珍視食材的季節性，地中海人天生理解橄欖油與蔬菜的搭配。這些不是天生的，是從小在餐桌上耳濡目染養成的知識體系與味覺記憶。

台灣缺少的，正是這樣的飲食知識體系。我們有美食文化，但缺乏飲食教育。我們知道什麼好吃，但不知道什麼是真的好食物。當一個人能夠辨別原型食物與加工食品的差異，能夠讀懂食品標籤背後的化學密碼，能夠理解低升糖飲食對身體的意義，他就擁有了保護自己與家人的能力。

這種能力，比任何食安法規都更持久，比任何政府稽查都更有效。知識是最民主的武器，每個人都可以擁有，每個人都可以使用。

這正是「原食餐桌」誕生的理由。不勾芡、不放味精、不用化學添加，用最精準的火候與最高品質的食材，讓食物說自己的話。「原食餐桌」的核心，是三意哲學，同時實踐創意、公益、生意。

用創意把飲食轉化為知識與對話的場域。每一次原食餐桌的聚會，都不只是一頓飯，而是一場關於食材科學、烹飪哲學與飲食文化的思想交流。

台灣的食安問題，本質上是一場知識不平等的危機。

有錢有資訊的人可以選擇好食物，沒有資源的人只能吃廉價的化學合成品。原食餐桌希望打破這道牆，讓飲食知識不再是少數人的特權，而是每個台灣人都能擁有的基本素養。

這是一場食安平權的運動。生意是讓這個理念可以永續運行。好的公益必須有好的商業模式支撐，原食餐桌不是慈善，而是一個可以自我運轉、持續擴大的知識經濟生態系。

伊比鳩魯說，最大的財富，是知足。最真實的快樂，是與好友共享簡單而真實的食物。2,500年後，這句話在台北的原食餐桌上依然印證。