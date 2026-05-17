指標代銷案陸續開案…三大新建案交屋貢獻 海悅今年營運可望季季高
不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）今年第1季合併營收達13.08億元、年減23.85%，營業利益2.16億元、年增64.85%，稅後純益2,439萬元、年減93.17%，每股稅後純益（EPS）0.16元、低於去年同期每股純益2.35元。
海悅國際分析，在建商謹慎推案下，海悅第1季代銷收入仍受惠新北市中和區「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」、台中市「勤美之真」、台南市「國泰原美」等代銷建案，穩健挹注代銷業績，讓首季合併營收13.08億元。
海悅國際指出，首季雖有來自處分台北市大安區學府路三小段土地及建物案得交易款6.81億元，推升單季營運走高，惟因該移轉無處分利益，因此單季獲利未同步貢獻。
海悅國際表示，今年央行對台灣不動產貸款總量管制回歸銀行自主管理，房市信用管制政策進入觀察調整期，使銀行房貸放款業務聚焦自住與首購族群且持續維持審慎以對，又第1季適逢產業淡季，台灣房市住宅市場，因消費者預期房價漲幅有限，目前房市交易呈現「買方市場」結構。
海悅目前在全國銷售中個案與後續接案，合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞。
海悅指出，時序邁入第2季，在指標建案陸續公開銷售，包含台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」；新北市中和區「豐森大境」、中和區「寶亞南工段」；新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等，新建案進入銷售市場，認為第2季代銷業績可望隨買氣溫和回穩。
展望後續營運，海悅國際表示，集團第二、三季將啟動營建收入認列，台北「敦仰」與高雄「達麗未來市」兩建案進入完工交屋，下半年亦有新北市新莊區「A3光點」啟動完工交屋，為營建收入添柴火。
法人表示，海悅今年首季營運為谷底，之後隨著指標性建案陸續開案，加上轉投資二到三個新建案陸續完工、入帳下，今年前三季營運可望季季高、全年營運呈正向發展。
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