指標代銷案陸續開案…三大新建案交屋貢獻 海悅今年營運可望季季高

現在這時代，AI的速度驚人。寫一份報告，它幾秒鐘就能完成；準備提案，它立刻排出漂亮的架構。而當技能和效率逐漸被壓縮到工具層面，人類還剩下什麼價值？很多朋友問我，假設履歷、作品甚至面試回答都可能是AI生成的，我們該如何判斷一個人是不是人才？

2026-05-15 01:10