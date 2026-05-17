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麗晨「花果山」攜手職人品牌 策辦「盛放之上」空間展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
麗晨邀集Coffee Stopover與Frigomio Gelateria，展開一場「生活主體性」的空間實踐。記者宋健生/攝影
麗晨邀集Coffee Stopover與Frigomio Gelateria，展開一場「生活主體性」的空間實踐。記者宋健生/攝影

在當代建築語境中，空間跳脫了遮風避雨的功能，化為盛載生活與文化的容器。作為台中自然系建築指標、長期推動晨式生活哲學的麗晨建設，於17日正式發表「麗晨花果山」年度聯名計畫—「盛放之上」。

作為生活築藝師，本次策展打破傳統房產行銷框架，跨界邀集榮獲「2026世界百大咖啡」殊榮的Coffee Stopover，與頂級義式手工冰淇淋品牌Frigomio Gelateria，深度整合建築、藝術與感官風味，展開一場關於「生活主體性」的空間實踐。

麗晨建設過去一直將「風、光、水、綠」視為空間的絕對主角，此次則提出了「生活決定建築」的創見。「花果山」作為青海路上最具質感的建案，其核心設計語彙「一戶一景・一花一境」，將自然山林垂直化地嵌入城市住宅，模糊了室內與自然的邊界，完美復原山林的感官體驗。

不讓家成為日常的終點，而是生活的起點。這次的「盛放之上」策展，希望在模擬花果山生活的層層面貌，透過空間、風味、形式與感受的交織，讓居住者在正式進入空間之前，能先透過感官「預演」理想的生活狀態。

本次聯名的獨特性，在於兩大領域的頂尖職人品牌，分別以「花果山」中庭景觀的植栽元素—桂花、 樹葡萄、 烏龍茶作為共同的靈感基調，各自演繹出截然不同的感官體驗。

作為風味拆解的指標品牌，咖啡大師將山林的氣息轉譯入杯。品味是極自由的，透過精準呈現心中那份獨特的「歡喜與享受」，呼應了居住者在空間中尋找自我定位的過程，而這杯花果山聯名咖啡，正是對「景觀」的另一種無框架讀法。

同樣的桂花、樹葡萄與烏龍茶，在Gelato職人手中凝結成綿密的義式冰淇淋。從期待到入口後那份隨溫度化開的質地層，正如同建築裡那些空氣香氣、光影折射等「看不見的細節」，無形中決定了場域中每個造訪者的感知。

為讓所有人都能優雅地收束城市浮躁的頻率，將更多餘裕歸還給生活本身，這份屬於「花果山」的生活質感，將跨越單一展場的物理限制，走入台中市民的城市生活。

本次聯名萃取的專屬品項，今天先邀請住戶體驗，並於6月1日至8月30日期間，在Frigomio Gelateria與Coffee Stopover二店同步限定販售，現場更巧妙引入了位於苗栗泰安田度露營區所提煉的山林空間香氛，與感官邏輯產生深刻共鳴。

麗晨建設期望透過這場跨界，將建築的厚度轉化為舌尖上的品味，讓大眾在街角的職人空間裡，也能親身認識並體驗「盛放之上」的生活美學。

麗晨建設強調，透過這場跨界對話，讓建築能包容風味的自由與質地的感知時，在風味與質地的緩慢流動中，邀請民眾一起找回現代生活的節奏。

麗晨建設17日發表「麗晨花果山」年度聯名計畫—「盛放之上」。記者宋健生/攝影
麗晨建設17日發表「麗晨花果山」年度聯名計畫—「盛放之上」。記者宋健生/攝影

兩大職人品牌以「花果山」中庭景觀的植栽元素，各自演繹出截然不同的感官體驗。記者宋健生/攝影
兩大職人品牌以「花果山」中庭景觀的植栽元素，各自演繹出截然不同的感官體驗。記者宋健生/攝影

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