台寶生醫結盟全球第一名的梅約醫學中心 梅約技術入股成為台寶大股東

台寶生醫（6892）17日宣布，董事會已決議通過美國孫公司Singulera Therapeutics Inc.將與全球醫學中心第一名的梅約醫學中心（Mayo Clinic）簽署一項新一代CAR-Treg（嵌合抗原受體調節性T細胞）技術授權暨入股協議。梅約醫學中心將透過技術作價方式成為台寶生醫重要策略股東。

根據初步協議，Singulera將向梅約取得新一代CAR-Treg技術的全球獨家開發與商業化權利，同時提供8%股權作為首筆授權前金（Upfront Fee）。

台寶生醫董事會也同步授權執行長楊鈞堯負責後續合約簽署，此舉代表台寶生醫在自體免疫疾病領域的全球佈局邁入新里程，首個治療產品將瞄準全球逾百億美元的發炎性腸道疾病（IBD）。

本次擬自梅約取得授權的新一代CAR-Treg技術，係透過基因工程重新武裝Treg，並結合具標靶特性的整合蛋白（α4β7），使其發揮卓越的「組織導航定位」功能，精準鎖定並抑制特定組織中的自體免疫炎症反應，是一項先進的細胞免疫療法。

楊鈞堯表示，本次取得的技術是由梅約亞利桑那院區研發長、享譽國際的IBD臨床權威Dr. William Faubion團隊開發。梅約原有意以此技術成立新創公司，但在評估台寶生醫於調節型T細胞領域的深厚研發實力與獨家製程平台後，決定改以技術入股方式支持Singulera公司。Faubion亦將出任Singulera公司首席醫療顧問與科學顧問團成員。

楊鈞堯表示，台寶生醫的抗排斥新藥TRK-001，目前也在梅約的羅徹斯特與鳳凰城院區進行二期臨床收案，該新藥是台寶生醫利用獨家短製程平台，大幅縮短細胞製備時間，使其臨床進度得以領先全球同業。台寶與梅約的深化合作，將有助加速新一代CAR-Treg產品進入臨床的速度，未來也預計在梅約進行一期臨床試驗，藉由雙方緊密合作，期盼在產品上市後，能在梅約醫學中心體系內實現無縫接軌治療，搶佔市場先機。

楊鈞堯強調，梅約願意以技術作價為授權前金，具有三大指標性意義，第一、彰顯對台寶生醫開發能力與核心製程平台的高度認同，有助於加速將頂尖研發成果轉化為具備商業價值的臨床產品。

其次，以股權支付授權前金可提升公司資金運用效率，集中投入後續的研發與臨床試驗推進，同時展現合作夥伴看好台寶生醫集團的長期企業價值。

第三、梅約成為Singulera的策略股東，有助強化台寶生醫集團的研發能力與品牌信譽，擴大與國際學研及醫療機構合作之機會，同時亦有利於未來募資、策略聯盟或技術授權等商業發展的拓展。

根據市場研究機構 Global Insight Services（GIS）的資料顯示，全球IBD治療市場規模將從2024年的220億美元，以8%的年複合成長率，至2034年將翻倍增長至444億美元。台寶生醫藉由與梅約的深度戰略合作，已成功切入此高成長賽道，可望在龐大的自體免疫疾病市場中佔據有利的競爭地位。