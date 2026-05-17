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肥料公司屏東再設廠 農科園區二期園區進駐率38%

中央社／ 屏東縣17日電

肥料生物科技公司在屏東農業科技園區設廠，今天動土；農科園區主任莊老達表示，目前一期園區進駐率97%、二期園區則有38%，還有約60公頃面積可以運用。

富農肥料生物科技公司已在屏東縣內埔鄉設有工廠，因應擴大生產線需求，選擇在位於屏東縣長治鄉的農業科技園區設廠，今天舉行動土儀式，縣長周春米、農科園區主任莊老達等人均出席。

周春米接受聯訪表示，富農肥料生物科技公司原來在內埔鄉就有廠房，主要生產有機肥料，對於土壤及農民有一定重要性，期盼工程成如期完工。

莊老達表示，農科園區分三大區塊，一期於民國95年進行招商，進駐率有97%；二期則在民國109年招商，目前進駐率38%，約還有60公頃面積可運用；第三部分則位於桃園機場旁，占地10多公頃，預計明年會開始招商進駐。

莊老達提及，在農科設廠提供一條龍服務，包含金融、出口檢疫、報關等，陸續有廠商進行洽談中，期待透過農業高質化、提升農產品附加價值等廠商進駐，形成重要農業科技聚落。

富農肥料生物科技公司董事長鍾振楠則說，在內埔建廠約5年，因應農糧署推廣使用有機肥，因此決定擴大產線，投資新台幣1.7億元，選擇在農科設新廠，主要整合資源化管理，製成農民可用的肥料，預計最快年底就可試運行。

周春米 屏東

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