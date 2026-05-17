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新北簡化竣工圖申請流程 6、7樓老公寓公安申報更便利

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
工務局優化「影印建築圖說（竣工圖）」流程，透過表單整併與文件簡化，縮短申辦時間，簡政便民措施再升級。圖／新北市工務局提供
工務局優化「影印建築圖說（竣工圖）」流程，透過表單整併與文件簡化，縮短申辦時間，簡政便民措施再升級。圖／新北市工務局提供

新北市工務局為提升民眾辦理建築物公共安全申報效率，宣布優化「影印建築圖說（竣工圖）」申請流程，透過整併表單與簡化文件，大幅縮短申辦時間，近期需辦理公安申報的無管理委員會6至7層樓建築物住戶，未來申請也將更便利。

新北市工務局長馮兆麟表示，過去民眾因辦理公安申報，需要調閱建照與竣工圖時，常須填寫多份文件，並準備多項證明資料，若資料不齊還得反覆補件，耗費不少時間。

工務局指出，此次改版後的「新北市政府工務局影印圖說申請書『公共安全檢查申報專用』」，已將「委任書」欄位直接整合，若由受託人代辦，只需於同一份表單簽章即可完成，不必再額外檢附委任書。

在文件準備方面，工務局表示，新制採「二擇一」彈性原則，申請人若需調閱整棟建物全部樓層竣工平面圖，只需提供該棟任一樓層的建物所有權狀或最新稅籍證明影本擇一，再搭配身分證影本、效期內租約影本及印章即可辦理；若為公司法人，則需附公司變更登記表影本。

此外，若委託專業機構代辦，也僅需再檢附專業機構委託書、專業認可證影本及大小章，即可完成申辦程序。

馮兆麟表示，公共安全申報是維護居住安全的重要環節，行政流程也應更加便民友善。此次優化措施除可替民眾與業者節省申辦時間，也有助專業機構更順利完成檢查作業。未來市府也將持續推動行政程序簡化與圖資數位化，打造更安全、友善的居住環境。

公安 新北

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