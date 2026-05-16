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華航南北接力淨灘 實踐永續翱翔願景

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾 170 公斤。圖／華航提供
華航志工們沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾 170 公斤。圖／華航提供

華航（2610）擴大員工投身環保實務，5月串連南北兩地接力展開淨灘活動，動員近400位同仁與眷屬共襄盛舉，透過實際參與推廣生態教育，履行華航深根在地、維護環境的長遠承諾。

北部桃園場16日率先於竹圍漁港沙灘啟動，華航資深副總經理羅雅美偕同永續長鄭智仁帶領志工們，沿線清掃瓶罐、塑膠製品及海洋廢棄物，共清理逾170公斤，其中包含約1,500根菸蒂。活動現場許多家長帶著孩子彎腰拾起海浪沖刷上岸的廢棄漁網與塑料殘骸，了解垃圾源頭如何造成海洋原貌沉重負擔；藉此強化大眾聚焦海域健康，並呼籲減少使用一次性產品等，將環保觀念融入日常習慣，為地球共好盡一份心力。

南部高雄場將於5月23日接棒，首度選址林園海洋濕地公園，華航高雄分公司總經理陳鵬宇及員工親友攜手響應。林園濕地為高雄面積最廣闊的天然海岸濕地保育區，兼具河口、潮間帶暨紅樹林等多元棲地系統，也是候鳥遷徙重要驛站。華航期盼藉由親身投入，在維護岸際整潔之餘，進而提升自然保育意識，不僅展現企業深察南部生態議題，更落實推動永續發展與守護汪洋等長期使命。

華航長年耕耘ESG領域，積極履行社會責任，自2011年起共累計舉辦17場灘岸清掃行動，累計到場逾2,500人次。今年接連挹注多項公益行動，如支持華山基金會「愛老人愛團圓」長者關懷、贊助桃園市八德國中美術班畢業畫冊等，將持續舉辦體育營隊及志工教學計畫等活動，展現企業在永續責任與在地關懷上的重視。

華航 羅雅美 淨灘

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