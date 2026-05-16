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藝文結合消費能量滿載！ 中友百貨周末三大展演登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
王仁傑提供作品《時間紋理-消長》義賣，所得捐贈台中市私立弘毓社會福利基金會。圖／業者提供
王仁傑提供作品《時間紋理-消長》義賣，所得捐贈台中市私立弘毓社會福利基金會。圖／業者提供

這個周末，中友百貨很藝文。繼元宵節「中友藝術季」及4月「拜訪春天森林音樂會」後，本周末再推出三大藝文活動，包含親子最愛的「中友兒童劇場」、旅法藝術家王仁傑創作個展，以及台灣陶藝創作者李荔陶藝展，以不同形式的藝術內容，打造兼具娛樂、文化與美感的假日生活提案。

中友時尚藝廊第三度邀請旅法藝術家王仁傑舉辦《時序之植：不可見的風景－王仁傑創作個展》，展期自即日起至7月13日，精選28件近年創作作品。

展覽以東方山水精神為底蘊，以「植物」作為時間流動的隱喻，透過拼接與重組的畫面語言，探討觀看如何在多重時序中生成風景，呈現歷史觀看方式與當代視覺結構之間的對話。

此外，A棟10樓創意平台同步推出《未竟之美－李荔陶藝創作展》，由台灣陶藝創作者李荔展出多件以土地與自然為靈感的創作。展覽自即日起至7月6日展出，作品以台中山林陶土為媒材，延伸出《母親的頭蓋骨》、《破片》、《心輪》、《地衣》等系列。

其中，《一口菓子》系列的靈感取自日式和菓子，以小巧甜點造型陶器結合乾燥花與永生植物，兼具生活感與收藏性。現場作品布置並覆以大肚山特殊紅土，進一步傳達創作與土地的深刻連結。

已邁入第29年的「中友兒童劇場」，自1997年舉辦至今，累積觀賞人次超過8萬人，曾邀請日本Hello Kitty劇場、東森YOYO哥哥姐姐、台灣優質兒童劇團等演出，深受親子家庭的喜愛。今年首度邀請「米特動物樂園」帶來中部獨家演出《薩克歷險記－森林動物派對》，結合薩克斯風、打擊樂與戲劇元素，成為親子音樂會入門首選。

活動於母親節檔期開放贈／售票後迅速完售，5月16日至17日於C棟13樓演出，吸引近2,000人入店觀賞，現場氣氛熱烈，為親子客群帶來歡樂又富教育意義的觀劇體驗，本場演出特別邀請30名罕見疾病基金會病童入場觀看，並提撥售票收入3萬元給罕見疾病基金會。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「百貨公司不再只是購物場所，更應成為滿足消費者生活與心靈需求的場域。中友百貨持續透過各式藝文活動，延伸消費者的生活軌跡，打造沉浸式的購物與觀展體驗。非常榮幸再次邀請王仁傑老師蒞臨展出，為初夏時節帶來一場流動且深刻的視覺藝術體驗。」

簡聰政指出，中友時尚藝廊長期致力於推動藝術生活化與生活藝術化，誠摯邀請民眾走入王仁傑的藝術時序，細細感受其純熟內斂的創作風格。

此外，由藝術家王仁傑提供作品《時間紋理-消長》於本次展覽中進行義賣，價值9萬元，希望透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會。

旅法藝術家王仁傑老師第三次在中友時尚藝廊舉辦創作個展。圖／業者提供
旅法藝術家王仁傑老師第三次在中友時尚藝廊舉辦創作個展。圖／業者提供

中友百貨A棟10樓創意平台同步展出《未竟之美－李荔陶藝創作展》。圖／業者提供
中友百貨A棟10樓創意平台同步展出《未竟之美－李荔陶藝創作展》。圖／業者提供

元宵節 中友百貨

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