歡慶UNIQLO台中最大店舖開幕 限時打造防曬生活體驗站

夏季高溫與紫外線強度持續攀升，「防曬」已成為台中民眾日常生活的重要課題。看準中部長時間日照與大量機車通勤需求，UNIQLO今夏主打全新升級UV Protection全方位防曬系列，以「穿的防曬」為核心概念，推出超過15款防曬新品，從外套、帽款到袖套與抗UV配件等，打造「每時每刻全方位防曬」新生活。

同時歡慶UNIQLO Mitsui台中港商場店正式開幕，UNIQLO更於台中港三井舉辦「全方位防曬生活體驗站」活動，民眾只要完成現場指定任務，就有機會獲得AIRism防曬無縫袖套及夏日冰棒，贈品數量有限，送完為止。讓消費者輕鬆感受UNIQLO全方位防曬生活。

隨著全球紫外線強度持續增加，加上台灣近年頻繁出現紫外線過量警示，具UPF防護功能的衣物成為防護的關鍵。

UNIQLO此次主打的UV Protection系列，以「每時每刻全方位防曬」為概念，一口氣推出超過15款新品，涵蓋外套、帽款、袖套、太陽眼鏡與抗UV摺疊傘等商品，從穿搭到配件一次滿足夏季防曬需求。

其中，最強人氣新品「特級彈性AIRism防曬連帽外套」，具UPF50+最高防曬等級與AIRism材質，一穿即涼；修身版型並加寬帽沿強化包覆，打造今夏人氣最強新品「穿得住的防曬外套」。

通勤上班族必備的「防曬圓領開襟外套」，擁有13色繽紛色彩，滿足多元日常通勤穿搭；版型優雅、兼具美型與舒適，可機洗，讓日常保養更輕鬆無負擔。

男裝人氣好評的「可攜式防曬連帽外套」，新增NANODESIGN™防潑水科技，輕盈防曬且能應對小雨；「DRY-EX 防曬連帽外套」延續透氣的舒適特性，今年再升級滑順拉鍊細節，整體穿著體驗再提升。

太陽眼鏡系列此次推出10款新品，優化鏡框細節還有嶄新質感包裝；「抗UV摺疊傘(隔熱)」具45%隔熱率有效降溫，彷彿自帶遮陽棚。

「AIRism防曬無縫袖套」更推出新色，防曬配件新品一次上全，為任何夏日生活場景都能提供舒適新生活，自在享受擁抱陽光。

新店開幕期間，UNIQLO同步啟動「台中防曬周」，5月15日至21日，全台中13間店舖祭出防曬系列優惠，包括AIRism防曬無縫袖套首次優惠價249元、人氣太陽眼鏡優惠價490元。

同時攜手台中咖啡品牌COFFEE STOPOVER推出台中獨家口味咖啡濾掛包，只要來店單筆消費不限金額即贈乙包，每日限量送完為止，打造今夏最時髦的防曬新日常。

UNIQLO Mitsui台中港商場店開幕，全台中13間店舖同步祭出防曬系列優惠。記者宋健生／攝影

UNIQLO此次主打的UV Protection系列，以「每時每刻全方位防曬」為概念。記者宋健生／攝影