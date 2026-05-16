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不只是皮拉提斯課！BPY 220拓展版圖 重新定義現代女性生活態度

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
越來越多女性透過規律的皮拉提斯課程，照顧自己的身心健康。圖／業者提供
越來越多女性透過規律的皮拉提斯課程，照顧自己的身心健康。圖／業者提供

重新定義現代女性生活態度！全台最具規模的女性皮拉提斯品牌「BPY 220」，持續拓展營運版圖，台中豐原店預計5月18日開幕，開幕期間將推出免費體驗課程，鼓勵更多女性透過規律的皮拉提斯課程，照顧自己的身心健康。品牌表示，今年底前全台總場館數可望達到30家。

近年來，越來越多女性開始重新檢視與身體之間的關係。從過去以外在體態為導向的運動目標，逐步轉向對身體感受、健康狀態與生活節奏的整體關注。

在長時間久坐與高壓生活型態之下，疲勞、姿勢失衡與核心無力成為日常隱性問題，也促使女性開始尋找更溫和、可持續且能與生活融合的運動方式。在這樣的背景下，器械皮拉提斯逐漸受到關注，成為一種結合身體訓練與自我覺察的選擇。

與過去以單一課程體驗為主的運動型態不同，當代女性對於運動的期待，已不再只是短期效果，而是能否融入日常、成為長期維持的生活習慣。市場上也出現從單一器械操作，進一步發展為完整訓練系統的趨勢，強調身體控制、肌群協調與姿勢調整的整合訓練。

同時，運動場域本身亦逐漸轉變，從功能導向的空間，延伸為兼具美感與情緒價值的生活場景，讓「運動」不只是消耗體力的過程，而是一種可以被期待的日常片刻。

以台灣市場為例，部分品牌開始以更系統化方式回應這樣的需求。全台最具規模的女性皮拉提斯品牌BPY 220，導入紐約古典派皮拉提斯體系，並結合多元器械與師資培訓機制，觀察到其學員結構中，26至49歲的女性占比達約八成，顯示這項運動已從年輕族群的流行選項，轉為職場與熟齡女性日常健康管理的一部分。

在台中西屯店加入課程已三個月的楊小姐說，進入熟齡之後，意識到必需透過規律的鍛鍊來保持女性更容易流失的肌力，但又不喜歡健身房的團體客，所以經過一番比較之後，選擇在只服務女性學員的BPY上課。

楊小姐上了三個月，覺得不只在體態上更有自信，更幫助自己在高壓的日常中找到平衡。今年母親節也送自己一份健康大禮，再續了下一季的課程。

在需求提升的同時，消費者對課程品質與消費保障的意識亦同步提高，市場上開始出現銀行履約保證與價金信託等機制，強化課程預收的安全性與透明度，使運動選擇不僅關乎身體，也延伸至安心感的建立。

當運動逐漸成為生活的一部分，空間、專業與便利性也成為影響持續性的關鍵。BPY 220目前已在全台設立23處據點，並預計於2026年拓展至30家場館，包含桃園、台中、台南及高雄都將有新據點提供服務。

5月18日即將開幕的台中豐原店也推出免費體驗課程，鼓勵更多女性透過規律的皮拉提斯課程照顧自己的身心健康。持續的拓點，也反映市場對於器械皮拉提斯需求的穩定成長。

業者表示，從更宏觀的角度來看，這股趨勢所代表的，或許不只是單一運動形式的流行，而是一種關於女性如何看待自身身體、節奏與生活方式的轉變。當「運動」不再只是為了改變外在，而是回到理解與照顧身體本身，也逐漸形塑出一種更細膩且可長期實踐的生活態度。

「BPY 220」目前已在全台設立23處據點，預計2026年拓展至30家場館。圖／業者提供
「BPY 220」目前已在全台設立23處據點，預計2026年拓展至30家場館。圖／業者提供

「BPY 220」導入紐約古典派皮拉提斯體系，並結合多元器械與師資培訓機制。圖／業者提供
「BPY 220」導入紐約古典派皮拉提斯體系，並結合多元器械與師資培訓機制。圖／業者提供

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