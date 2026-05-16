台塑四寶股東會發超額股利 朝半導體、低碳全力轉型

台塑四寶股東常會將於5月底接力登場，受石化產業景氣逆風影響，台塑四寶2025年稅後淨損達新台幣14.52億元，較2024年獲利84.58億元由盈轉虧，4大公司預計超額配發股利，以回饋股東支持。

今年美伊戰爭造成全球石化供應鏈大亂，為台塑四寶營運增添新變數。台塑企業表示，將審慎因應，尋求本業營運轉機，並全力朝高值化轉型邁進，鎖定半導體、醫材、低碳等利基領域。

台塑四寶今年股東會將由5月26日的台塑化打頭陣，接著27日台化、28日台塑、29日南亞依序登場。

受亞洲石化產能過剩衝擊，台塑2025年歸屬母公司稅後淨損100.49億元，連續第2年虧損，每股稅後淨損1.58元；台塑董事會日前決議擬每股配發現金股息0.5元，維持去年水準。

南亞因有電子材料護體，去年歸屬母公司淨利45.19億元，年增35.2%，每股稅後純益0.57元，在台塑四寶中表現相對出色；董事會決議擬每股超額配發現金股息0.8元，配發率達140%。

台化2025年歸屬母公司稅後淨損57.97億元，創上市以來首見年度虧損，每股稅後淨損0.99元；董事會決議擬每股配發現金股息0.6元，優於去年0.5元水準。

台塑化去年歸屬母公司淨利98.75億元，年增65.4%，每股稅後純益1.04元；董事會決議擬每股超額配發現金股息1.2元，配發率115%。

展望後勢，台塑在股東會年報中表示，美中貿易緊張關係出現緩和跡象，美國總統川普的能源政策傾向推動化石燃料與油氣的生產與出口，加上中國持續推動財政與貨幣寬鬆政策以刺激經濟，為全球石化業經營環境帶來轉機，預期今年石化景氣應會比去年好轉。不過2月底美伊戰爭爆發，為產業增添變數。

南亞認為，2026年營運環境仍遭遇來自市場、地緣政治、技術革新及永續浪潮的多重壓力，南亞將以「加速轉型」與「強化經營」做為工作重點。

台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭強調，產業轉型是長期且艱辛的必經路程，需待時間發酵，短期內要收立竿見影之效，必須先進行產品轉型，調整產品結構，提高差別化產品組合。

台化強調，「沒有夕陽的產業、只有夕陽的企業」，尋找出路、求生存是公司現階段工作重點。台化以「差異化」為經營主軸，將調節產線、整併生產，精進產銷結構，不再追求全產全銷量能的突破，放棄紅海巿場，並擴大差異化產品比例，提高有利基規格產量，規格能適應更多樣需求。

台化擬在既有基礎上，結合客製化、高利潤、需認證不易被取代之優勢，擴大開發醫材、車用、電子、AI伺服器、機能性等用途相關的石化、塑膠、纖維及紡織差異化產品，並進一步跨足半導體材料、電子級氫氣及化學品、能源與儲能等應用領域，持續開創新事業，尋找新商機。

台塑化指出，面對外界對產業前景的疑慮，台塑化正以更高效、低碳的思維重新定義產業價值。台塑化幾年前已將AI智能應用融入數位轉型核心，透過製程參數優化提升能源效率，實現顯著的低碳效益。未來在產品組合上，也將持續提高低碳產品比重。