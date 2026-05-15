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民盛第1季每股純益1.09元 整體量產良率回穩營運逐季回升

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

運動護具裝備大廠民盛（7811）第1季受出貨不順影響，合併營收6.69億元、年減18.3%，稅後純益3,335萬元，每股稅後純益1.09元，較去年同期3.74元明顯下滑。法人估，隨著整體量產良率全面回穩，出貨順暢度改善，營運將逐季回升。

民盛為高爾夫球裝配製造龍頭復盛應用於2020年收購的子公司，是復盛建構全方位運動裝備版圖的關鍵拼圖。民盛於今年3月25日掛牌上櫃，為台灣資本市場首家以專業運動裝備及護具製造服務為主軸的集團。

民盛指出，同期間新台幣兌美元及泰銖兌美元均呈升值走勢，對以美元計價的出口獲利形成不利影響，而本季獲利下滑主要原因為特定新品進入量產階段初期良率偏低，出貨節奏明顯受阻，直接壓縮整體出貨與營收。

不過，民盛強調，目前整體量產良率已全面回穩，出貨順暢度顯著改善，4月合併營收2.38億元、年增11.2%；累計前四月合併營收9.07億元、年減12.2%，年減幅持續收斂。

法人推估，民盛第2季及第3季應可陸續補上第1季因生產不順所損失的訂單產能，整體營運可望呈逐季向上走勢，毛利率同步回升。民盛去年每股稅後純益8.1元，依董事會決議，每股擬配發6.2元現金股利，公司預計6月24日召開股東常會。

根據公開資訊觀測站揭露的最新持股資訊，大股東復盛應用自民盛3月掛牌上櫃後，持續積極回補持股部位；掛牌後3月持股原為1萬9,599張，至4月已增至2萬243張，單月加碼約644張。

在近期股價因短期營運逆風相對低估之際，復盛應用選擇逢低持續加碼，顯示母公司對民盛中長期獲利能力及業務發展前景深具信心，也向市場傳遞清晰的長期價值訊號。

民盛主要產品有冰刀輪滑、機車鞋靴、越野雪靴等功能性鞋類，以及頭盔面罩、護胸護甲、手套護膝等護具裝備，主打高單價、高利基型商品，以滿足客戶對高性能裝備的需求。客戶則涵蓋Bauer、Alpinestars、Easton及Lacrosse等大廠。

營收

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