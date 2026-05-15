實踐「New idea,new life」品牌哲學 冠宸雲天下落成

隨著高端居住需求的不斷進化，單一的居住功能已無法滿足金字塔頂端客群對生活品質的期待，深耕林口豪墅市場逾20年的冠宸建設，秉持「New idea new life」的品牌核心精神，宣布在康橋仁愛路特區推出第10座精工別墅「冠宸雲天下」落成。

冠宸建設大膽打破傳統住宅框架，提出「住家不一定只是住家」的創新理念，將「渡假、住宅、招待會館」三種生活型態完美融合，為企業主與高階菁英打造一座能沉澱事業遠見、兼具家族傳承意義的頂級莊園。

在建築外觀的形塑上，「冠宸雲天下」展現內斂卻極具張力的美學語彙，有別於傳統別墅的方正格局，本案建築立面大膽採用流線弧形陽台，搭配大面積的通透玻璃材質，巧妙勾勒出建築的律動美感，不僅軟化剛硬的建築量體，更豐富了城市的天際線。

在材質的淬鍊與營造上，外牆嚴選天然石材與高質感的金屬格柵交錯應用，透過精雕細琢的石材，呈現出沉穩且具紳士風範的尊榮質感，選材不僅耐得住歲月的洗鍊，更奠定了傳承百年的建築品味。

此外，從社區整體的微觀視角來看，建案特別打造了寬敞的專屬尊榮車道與氣勢恢宏的岩片大門，讓住戶從駛入社區的那一刻起，便能深刻感受歸家的層峰儀式感，成就一座凌駕城市天際的逾百坪豪墅莊園。

「冠宸雲天下」強勢主打「戶戶獨棟、獨院、獨戶」的獨立產權規劃，徹底解決集合式住宅的隱私問題，為住戶守護絕對的寧靜與極致隱私。

此外，本案更提出「50%御居＋50%會所」的雙重維度住居概念，除了別墅本身的開闊居住尺度，社區更完美結合大樓式物業服務，建置獨立的高端公設會館，配置獨立閱覽室、健身房、信箱區、撞球間、戶外烤肉區等星級渡假村的休閒設施，讓社交機能不再侷限於家中客廳，不僅創造出住戶日常渡假放鬆的場域，更成為從容款待事業夥伴、與家人朋友相聚的極致排場。

基地環境更是「冠宸雲天下」的一大亮點，坐擁無敵萬坪森林海，更能三面遙望台灣中央山脈、陽明山及觀音山，在自家即可飽覽壯麗山景，這種「如森林島嶼中沉澱」的環境，能有效洗滌都會塵囂。

在硬體設備系統與坪數規劃上，全案規劃117至153坪的闊綽空間，提供4至6房、5衛浴、4廳的彈性使用格局，每戶皆配備私人電梯、專屬雙車位，以及順應現代綠能趨勢的獨立車充系統，因此受到市場高度矚目。

全案規劃117至153坪闊綽空間，提供4至6房、5衛浴、4廳的彈性使用格局。業者提供